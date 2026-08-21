33-годишен е в болница, нарязан с брадва от комшия

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33-годишен мъж е в болница, нарязан с брадва от комшия. В четвъртък около 16.00 ч. е постъпил сигнал в ОДМВР- Кюстендил за възникнала саморазправа на ул. „Медковец" в града. Пристигналият на място екип е установил 33-годишен мъж с порезни наранявания.

Криминалистите установили извършителя на нападението - 25-годишен съкварталец на пострадалия. Задържан е с полицейска заповед. На мястото на инцидента са открити и иззети брадва и гилза от газов пистолет.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.