Мотор блъсна възрастен мъж, докато пресича пътя Радомир - Кюстендил

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79-годишен мъж е блъснат от мотоциклет на пътя Радомир - Кюстендил, в района на радомирското село Прибой, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник. Инцидентът е станал в четвъртък около 11:30 часа, когато мъжът пресичал пътното платно.

32-годишен с мотор „Хонда" е блъснал пешеходеца. След инцидента пострадалият е транспортиран за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова" в Перник. Медиците са установили фрактура в областта на таза, счупено ребро и комоцио.

Мотоциклетистът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Взета му е кръвна проба за химичен анализ.

Извършен е оглед на местопроизшествието. Причините за инцидента се разследват.