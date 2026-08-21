Ето го бившия полицай, обвинен за разчленения труп на крадец в Съединение

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Съдът решава дали Тодор Лапков да остане в ареста

Окован с белезници, пред Окръжния съд в Пловдив застана 63-годишният Тодор Лапков. Прокуратурата поиска бившият полицай, станал овчар, да получи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" заради обвинението в убийство на 21-годишния крадец Митко Димитров.

Както "24 часа" вече писа, младият мъж умира в малките часове на 12 август. Двамата били в приятелски отношения, защото Митко често помагал на Тодор с отглеждането на овцете. Между тях избухнал скандал и бившия полицай го прострелял два пъти с пушка в гърдите в обора си. След това разчленил трупа, прибрал останките в чували и ги хвърлил в шахта.

Бащата на Митко подал сигнал за изчезването му и МВР започнали издирване. Тодор Лапков първоначално отрекъл да има нещо общо с изчезването на мъжа, но при второто посещение на полицията във фермата му, където се губели следите на 21-годишния, признал за случилото се.