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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23425239 www.24chasa.bg

Каракачаните се събират на събор в местността Карандила над Сливен

Ваньо Стоилов

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Каракачански момичета Снимка: Ваньо Стоилов

На 22 август, събота, в местността Карандила над Сливен ще се проведе XXXIII Национален събор на каракачаните в България. Традиционното събитие се организира от Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България с подкрепата на община Сливен, съобщават от общинския пресцентър.

Съборът ежегодно събира представители на каракачанската общност от страната и чуждестранни гости, за да съхрани и предаде на следващите поколения богатото културно наследство, родовата памет и традициите на каракачаните.

Официалната програма ще започне в 10.30 ч. в местността Карандила, където участниците и посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на традиционния празник. Празничният ден ще продължи вечерта с традиционно каракачанско гленди, което ще започне в 20 ч. в ресторант на Сливенските минерални бани.

За доброто настроение на гостите ще се погрижат оркестрите на Панайотис Утос и Арис Заримис, със специалното участие на Светла Георгиева.

Националният събор е сред събитията, които превръщат август в още по-наситен с културни преживявания месец за Сливен, предоставяйки възможност както на местните жители, така и на гостите на града да се докоснат до живите традиции и богатото културно многообразие на региона, обобщават от общинския пресцентър.

Каракачански момичета Снимка: Ваньо Стоилов

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