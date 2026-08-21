Три медала за младите ни географи от Международната олимпиада в Истанбул

С два сребърни и един бронзов медал от Международната олимпиада по география се завърна от Истанбул българският национален отбор, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Сребърните отличия бяха завоювани от дванадесетокласниците Борис Донков от Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) „Акад. Любомир Чакалов" в София и Звездемир Пенев от Математическата гимназия (МГ) „Д-р Петър Берон" във Варна.

Бронзов медал спечели единадесетокласникът Лъчезар Митев от Софийската математическа гимназия (СМГ) „Паисий Хилендарски".

Ръководители на отбора са доц. д-р Димитър Желев и доц. д-р Калоян Цветков от Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Втората голяма новина за българската географска общност е, че България ще бъде домакин на Международната олимпиада по география през 2029 г., съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Тя ще се проведе в Бургас през лятото на 2029 г. . На сесия на Международния географски съюз в Истанбул страната ни бе избрана за домакин на най-голямото международно състезание по география. Бургас се пребори в избори с таен вот на Изпълнителния комитет на Международната олимпиада по география. Във финалния етап конкуренти на българската кандидатура бяха градовете Порто Сегуро, Бразилия, и Никозия, Кипър.

Инициативата за домакинството на iGeo е на ръководителите на българския национален отбор доц. Димитър Желев и доц. Калоян Цветков. През 2029 г. България ще отбележи 25 години от първото си участие в олимпиадата през 2004 г. в Гдиня, Полша. Това е финалната година и на националната инициатива за популяризиране на географията в българското общество „Геодекада 2020–2029".