Задържаха 36-годишен за отравянето на лешоядите в Стара планина

Направил е самопризнания

36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина, съобщиха от полицията. Акцията е проведена от служители на Районното в Карлово и главна дирекция "Национална полиция". Арестуваният е от Калофер, работи, а като странична дейност отглежда животни, досега няма криминални прояви, обясни прокурорът Станислава Пенчева. Към момента мъжът е в ареста за 24 часа, предстои да се прецени дали да му бъде повдигнато обвинение.

Събрани са доказателства за отравянето на птиците, а и извършителят е направил самопризнания. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура Пловдив, на която са докладвани всички материали по случая.

Първите 5 мъртви лешояда бяха открити на 18 август т. г. в национален парк „Централен Балкан" - в местността Шипченска мандра в землището на Калофер. Сигналът беше подаден от сдружение „Зелени Балкани". След това бяха намерени още отровени птици.