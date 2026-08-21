Демерджиев сложи нов директор на Областната дирекция на МВР в Плевен

Старши комисар Стоян Стоянов е новият директор на Областната дирекция (ОД) на МВР в Плевен. Той е представен по-рано днес пред ръководния състав и служителите на дирекцията от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Основната цел е ефективната работа по всички приоритети и линии, заложени пред системата, обяснил Демерджиев. Сред сериозните предизвикателства откроил недокомплектът, техническото обезпечаване, състоянието на сградния фонд и натрупаното напрежение в системата.

„Всеки ден правим стъпки за преодоляване на проблемите. Нужно е да спадне напрежението и всеки да осъзнае отговорността си. Да работим заедно, без противоречия и да си помагаме", каза министърът, цитиран от пресцентъра на ОДМВР в Плевен.

Демерджиев допълнил, че за последните три месеца е приел над хиляда служители и увери ръководството на ОДМВР в Плевен, че той като министър и заместник-министрите винаги са на разположение за съдействие.

„Не приемам формализъм, безпринципност и каквито и да било компромиси по отношение на закона и институционалната отговорност", подчертал Стоянов. Уверил, че ще подкрепя служителите, които изпълняват задълженията си в интерес на обществото и институцията, в която работят.

Новият директор на ОДМВР в Плевен е магистър от Стопанска академия „Димитър Ценов" в Свищов. С дългогодишен професионален опит в системата на вътрешната сигурност. Назначен е в системата на МВР през 2004 година. Преминал е през различни изпълнителски и ръководни нива. Заемал е отговорни позиции в сектор „Охранителна полиция" на ОДМВР – Плевен. Последната му заемана длъжност е началник на Второ районно управление в Плевен. За отличната си работа е награждаван многократно.

Последната промяна в ръководството на ОДМВР в Плевен бе в началото на март тази година. Тогава за директор бе назначен старши комисар Дилян Христов. Сега той се връща на титулярната си длъжност – началник на районното управление в Белене, припомня БТА.