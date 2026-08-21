Обвиненият в убийството на крадец от Съединение пред съда: Не искам да си ходя, арестувайте ме, да си почина малко

Тодор Лапков разчленил трупа на Митко Димитров със същата брадва, която 21-годишният апаш използвал в нападението си срещу него

Младежът казал на приятели, че отива да направи "голям удар срещу полицая"

Съдията уважи искането и на обвиняемия, и на прокуратурата и го остави зад решетките

"Аз не искам да си отивам, защото там има един черен облак от оси, който чака. Двамата ми племенници гледат овцете, има полицейска кола, която не е там, защото е станало убийство, а защото може да има нападение. Не искам да си ходя. Малко да си почина сега, да ме задържите за малко." Това каза пред Окръжния съд в Пловдив 63-годишният бивш полицай от Съединение Тодор Лапков, обвинен в убийството на Митко Димитров от съседното село Найден Герово. Съдия Даниела Събчева трябваше да реши каква мярка за неотклонение да му наложи, но самият обвиняем поиска да го оставят в ареста, където ще му е по-спокойно, защото няма да има риск от саморазправа от страна на близките на убития.

Според защитата Лапков го е застрелял в условията на неизбежна отбрана, тъй като 21-годишният крадец е влязъл в дома му посред нощ и го нападнал. Разчленил трупа пък също от страх, че ако го намерят, близките на младежа ще търсят мъст.

Митко Димитров издъхнал от 2 огнестрелни рани с пушка в малките часове на 12 август. Младият мъж бил известен с кражбите си в района на Найден Герово и Съединение, има присъда и преди да навърши пълнолетие.

Прокурор Светослава Пенчева поиска Лапков да остане зад решетките, като посочи, че всички законови предпоставки за това са налице. Той е обвинен за две престъпления - незаконно оръжие и умишлено убийство. "Макар разследването да е започнало преди 2 дни, в кориците на делото има достатъчно доказателства за вината му", заяви тя. И изтъкна разпитите на разпитаните свидетели, които описват последния момент в който Митко е бил видян жив и мястото, към което е тръгнал.

Пенчева добави, че при по-лека мярка има опасност Тодор Лапков да извърши друго престъпление. Мотивира се с това, че 63-годишният мъж е отнел човешки живот и че след това е опитал да покрие следите си, като се отърве от трупа, който нарязал и изхвърлил в чували. "Това говори за готовност да направи всичко необходимо, за да се укрие, ако бъде пуснат", категорична е прокурорката.

Адвокат Никола Кърпаров посочи, че нито защитата, нито самият обвиняем спори за обоснованото предположение за държането на незаконно оръжие. По думите му обаче няма достатъчно доказателства Лапков да е извършил умишлено убийство. "Доказателствата сочат по несъмнен начин, че Митко Димитров е криминално проявен, от години не извършва общественополезен труд и не опитва да се поправи. Той е известен в село Найден Герово и град Съединение като извършител на множество кражби и опити за грабежи", каза защитникът. И обясни, че установеното сочи към това, че бившият полицай е действал при условията на неизбежна отбрана.

Кърпаров посочи, че Лапков и Димитров са били в добри отношения преди години, когато по-младият помагал на бившия полицай с овцете, но в последните години, след като дядо му починал, Митко се държал агресивно. В миналото крал от него, а веднъж, когато бил заварен, докато опитвал да задигне имущество на Тодор, го ударил с дървен кол. Преди убийството пък казал на свои приятели, че ще направи "голям удар срещу полицая".

Във фаталната нощ Лапков бил събуден от мъж, който влязъл през прозореца на стаята му. Почнал да го души, искал му пари и го псувал на расова основа. "Какво прави това лице Митко Димитров в малките часове на нощта в дома на набелязания Тодор Лапков", попита адвокат Кърпаров и беше категоричен, че 21-годишният мъж е отишъл да върши противоправно деяние. И тъй като това представлявало непосредствена заплаха за Лапков, в случая можело да се говори за неизбежна отбрана. Митко Димитров дори взел брадва и посегнал с нея срещу овчаря.

"Той взел пушката, прищракал, заредил я, казал, че ще стреля, но нападателят не спрял. Вероятно в състоянието на уплах е възпроизвел и втори изстрел. След като излиза отвън и констатира, че Митко Димитров няма признаци на живот, си дава известно време да осъзнае какво се е случило. Това продължило около час и нещо и после в състояние на уплах от реакцията на близките на убитото момче, предприел действия по укриване на трупа", категоричен беше адвокатът. Брадвата, с която Лапков разчленил трупа, пък била същата, която Митко опитал да използва срещу него.

Вторият защитник на Тодор - Георги Кърпаров, цитира показанията на бащата на Митко Димитров, който казал, че лично е бил нападан многократно от сина си, който имал умствена изостаналост и е бил лекуван в Центъра за психично здраве в Пловдив. Подобни неща разказала и жената на кмета на селото. По думите на адвоката това доказвало, че твърденията на Тодор Лапков не са просто защитна теза, защото се потвърждават и от други свидетели. Той също изтъкна, че бащата на убития е знаел, че Митко отива да краде от бившия полицай.

След като изслуша страните съдия Даниела Събчева заяви, че версията за неизбежна отбрана ще се проверява, когато делото тръгне по същество. Тя изтъкна, че Тодор Лапков разполага с правни знания и е бил наясно, че затруднява разкриването на обективната истина с разчленяването на трупа, което се различава от твърдяното от него - че е действал в правото си. Тя отчете опасност от укриване и извършване на друго престъпление, ако бившият полицай бъде пуснат на свобода. И го остави зад решетките.