Разкриха картел при обществени поръчки за строителна техника

Комисията за защита на конкуренцията разкри картел при обществени поръчки на пазара за доставка на машини и оборудване за добива и строителството. Комисията установи, че „О-Рент" ЕООД и „Инжконсулт" ЕООД/„Земекоп" ЕООД са координирали участието си в 11 обществени поръчки за доставка на строителна техника, като са обменяли информация за офертите и са съгласували ценовото си поведение и по този начин са манипулирали търговете.

Манипулирането на обществени поръчки е една от тежките форми на картел. Разкриването на подобни нарушения е сред приоритетите в работата на КЗК, като през последната година разследва шест случая на предполагаеми картели при обществени поръчки - за доставка на болнична храна, IT оборудване, машини и оборудване за добива и строителството, храни за детски градини, училища и социални институции, обществени поръчки с европейско финансиране за обучения, както и за проектиране и инфраструктурно строителство. При тръжните манипулации участниците съгласуват поведението си вместо да се конкурират независимо, което може да доведе до изкуствено повишаване на цените и неефективно разходване на значителен публичен ресурс, съобщиха от пресцентъра на КЗК.

КЗК установи, че офертите на предприятията в разглежданите процедури не са резултат от самостоятелни икономически решения, а от предварителна координация и обмен на чувствителна търговска информация. Според събраните доказателства участниците са уточнявали с кои дружества да кандидатстват, каква техника да предложат и на какви цени. Координацията се е осъществявала чрез телефонни разговори, електронни съобщения и лични срещи и е продължила от 2022 г. до началото на 2024 г. Сред доказателствата са и данни за идентични IP адреси, от които участниците са подавали документи и са декриптирали офертите си в електронната платформа за обществени поръчки.

В рамките на това производство КЗК за първи път приложи механизма за постигане на споразумение по чл. 74а от Закона за защита на конкуренцията, след като едното от дружествата заяви, че не оспорва предявените от Комисията твърдения за участие в картел. Механизмът по чл. 74а дава възможност на предприятие, срещу което КЗК предяви твърдения за нарушение, да признае нарушението си и да поиска постигане на споразумение. Целта е производствата да приключват по-бързо, като се спестяват процесуални действия и административен ресурс. Законът предвижда намаляване на имуществената санкция при прилагането на този ред.

Отделно от това „Инжконсулт" ЕООД и „Земекоп" ЕООД, които представляват едно предприятие по смисъла на конкурентното право, са освободени от имуществена санкция по Програмата на КЗК за освобождаване от санкция или намаляване на санкции при участие в таен картел. Предприятието е първото по ред, изпълнило условията на програмата и предоставило информация и доказателства за участието си в картела. Тъй като по производството се прилага и чл. 101 от Договора за функционирането на ЕС, КЗК съгласува решението си с Европейската комисия. В рамките на процедурата ЕК за пореден път даде висока оценка за работата на КЗК.

С решението Комисията задължава и трите дружества в 60-дневен срок да въведат корпоративни програми за съответствие с правилата на конкуренцията.

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК тук.