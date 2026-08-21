Държавата дава пари, ако се преместите в малък град или село

Държавата ще мигне финансово на 1050 души, ако се преместят да работят в малък град или село. Това ще стане тази есен, когато стартира прием по мярката „Избирам България".

Кандидатстването ще бъде онлайн чрез уебсайта на Агенцията по заетостта. Стимули за живот и работа ще получат най-малко 1050 участници и семействата им, които решат да се преместят и да започнат работа в населени места с под 50 000 души население. Единственото изискване към кандидатите е да са в трудоспособна възраст и в момента да живеят в големите градове в страната с над 50 000 жители.

Одобрените участници ще могат да разчитат на еднократни финансови стимули за запазване на заетостта, на помощ за пренасяне на покъщнина, за месечни добавки за транспорт и настаняване. Всеки стимул е обвързан със започване на работа в по-малкото населено място.

Помощта за пренасяне на покъщнина е в размер до 480 евро. Одобрените кандидати ще получат средства за възстановяване на разходите си след представяне на разходооправдателен документ. Разходът ще се възстановява на един член от семейството след запазване на заетостта за общо 8 месеца в рамките на една година. Участниците, избрали населено място, в което не притежават собствено жилище, ще получат надбавка за настаняване в размер на 207,58 евро на месец за период до една година. Средствата могат да бъдат използвани за наем, режийни разходи и интернет. Предвидени са стимули за транспорт от и до работа в размер на 4,09 евро за всеки отработен ден, ако работното място се намира в друго селище. Те ще бъдат изплащани за период до една година.