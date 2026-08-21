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Издирват две непълнолетни сестри от село Лехчево

Камелия Александрова

[email protected]

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Двете момичета, които се издирват

Eдното момиче било облечено в шарена риза, а другато в черни дрехи

Две непълнолетни сестри са изчезнали от дома си в село Лехчево. Полицаите работят по различни версии - предполага се отвличане или измама. 

 

16-годишната Бояна Бориславова Василева и нейната сестра Теодора Бориславова Василева на 14 години, са напуснали дома си в с. Лехчево, общ. Бойчиновци, на 19.08.2026 г. около 15,30 часа и оттогава местонахождението им е неизвестно. 

В деня на изчезването си едната сестра е била облечена в шарена риза, а другата в черни дрехи. Двете са обявени за общодържавно издирване от Главна дирекция „Национална полиция" на 20.08.2026 г. по молба на тяхната баба. 

Умоляват се гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на двете момичета, незабавно да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Анонимността е гарантирана. 

Районно управление - Монтана издирва две непълнолетни сестри от село Лехчево
Районно управление - Монтана издирва две непълнолетни сестри от село Лехчево

Двете момичета, които се издирват
Районно управление - Монтана издирва две непълнолетни сестри от село Лехчево
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