Издирват две непълнолетни сестри от село Лехчево

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Eдното момиче било облечено в шарена риза, а другато в черни дрехи

Две непълнолетни сестри са изчезнали от дома си в село Лехчево. Полицаите работят по различни версии - предполага се отвличане или измама.

16-годишната Бояна Бориславова Василева и нейната сестра Теодора Бориславова Василева на 14 години, са напуснали дома си в с. Лехчево, общ. Бойчиновци, на 19.08.2026 г. около 15,30 часа и оттогава местонахождението им е неизвестно.

В деня на изчезването си едната сестра е била облечена в шарена риза, а другата в черни дрехи. Двете са обявени за общодържавно издирване от Главна дирекция „Национална полиция" на 20.08.2026 г. по молба на тяхната баба.

Умоляват се гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на двете момичета, незабавно да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.