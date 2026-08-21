След авария на магистралния водопровод Варна – Златни пясъци пуснаха резерно водоснабдяване

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Аварията на магистралния водопровод Варна – Златни пясъци е локализирана, а аварийните екипи работят по подмяната на повредения участък. Към момента няма абонати във Варна, останали без вода заради аварията, съобщиха от институциите.

Автоматичната система за спиране на водата се е задействала веднага след повредата, което е ограничило загубите. Екипите са осигурили необходимата техника, установили са мястото на аварията и подготвят връзките за полагане на нов стоманен тръбопровод на авариралия участък.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който е на посещение във Варна, инспектира работата по отстраняването на аварията.

След приключването на ремонта водоподаването ще бъде възстановено поетапно, а изкопът ще бъде засипан и асфалтовата настилка – възстановена.

За да не бъде прекъснато водоснабдяването към районите по трасето, още вчера е започнало подаване на вода по резервното водозахранване на втория етап Варна – Златни пясъци. То осигурява водата за местностите и курортните зони до курортния комплекс Златни пясъци.

По данни на институциите последната авария е поредната по магистралния водопровод, който е изграден със съфинансиране по европейската програма ИСПА в периода 2005–2007 г. Съоръжението е предадено за експлоатация на „ВиК – Варна" през 2008 г.

Като причина за проблемите се посочват грешки при проектирането. При изграждането на трасето не са били отчетени в достатъчна степен наклонът на терена, възможните движения на земните маси и подкопаването на отделни участъци.

Допълнително натоварване върху инфраструктурата през годините е създало и застрояването в района, както и движението на тежка техника, обслужваща строежите.

„ВиК – Варна" е предприемало локални мерки за ограничаване на последствията при аварии. Сред тях е автоматичната система, която затваря крановете при рязък спад на налягането в тръбопровода.

През 2023 г. е подменена и част от стъклопластовата тръба в най-компрометирания участък.

По време на проверката на място е установен и друг проблем – асфалтовата настилка на улицата в района на аварията е с дебелина едва 3 сантиметра.

Заради това е възложена проверка дали при ремонта на улицата са били издадени всички необходими строителни книжа – разрешение за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Проверката трябва да установи и дали извършените строителни дейности отговарят на изискванията.

Ремонтът на водопровода продължава, като след полагането на новия участък предстои системата да бъде пусната поетапно в експлоатация.