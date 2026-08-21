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Глобиха родителите на 13-годишен, забил се с тротинетка в идваща кола

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Тротинетка

13-годишно момче е с охлузвания след пътен инцидент с електрическа тротинетка в Луковит, родителите му са били санкционирани, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Инцидентъте от вчера, около 10 ч. в Луковит при движение в посока село Карлуково момчето е навлязло в насрещното платно за движение, в резултат на което е последвал удар с лек автомобил, управляван от 46-годишна жена.

След произшествието момчето е прегледано във филиала на спешна помощ в града, където е установено, че е с охлузвания по тялото.

Полицаите в Луковит са установили родител на детето и са му съставили акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

При специализирана полицейска операция от 13-и до 16 август в Ловешка област са проверени 72-ма души, управлявали електрически тротинетки, 32-ма от тях са санкционирани с глоби с фиш, пише БТА.

Тротинетка

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