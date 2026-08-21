Арестуваха домашен насилник в Троян, пребил жена си

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42-годишен мъж е задържан в Районното управление на МВР в Троян за упражнено домашно насилие спрямо 46-годишна жена, с която живее на семейни начала, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Случаят е от 20 август. Около 13:30 часа близки на потърпевшата са подали сигнал в полицията, която се е намесила и е арестувала насилника.

Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда в условия на домашно насилие.

От началото на годината до края на юли в област Ловеч са регистрирани 111 сигнала за домашно насилие, сочат данни на ОД на МВР – Ловеч. Издадени са 72 заповеди за незабавна защита и 30 за постоянна защита. Двама мъже са нарушили издадени заповеди за защита, посочва БТА.