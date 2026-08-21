ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати и голмайстори от първите мачове в плейоф...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23425920 www.24chasa.bg

Арестуваха домашен насилник в Троян, пребил жена си

1452
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Мъжът е задържан за 24 ч. за домашно насилие в Троян СНИМКА: Pixabay

 42-годишен мъж е задържан в Районното управление на МВР в Троян за упражнено домашно насилие спрямо 46-годишна жена, с която живее на семейни начала, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Случаят е от 20 август. Около 13:30 часа близки на потърпевшата са подали сигнал в полицията, която се е намесила и е арестувала  насилника. 

Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда в условия на домашно насилие.

От началото на годината до края на юли в област Ловеч са регистрирани 111 сигнала за домашно насилие, сочат данни на ОД на МВР – Ловеч. Издадени са 72 заповеди за незабавна защита и 30 за постоянна защита. Двама мъже са нарушили издадени заповеди за защита, посочва БТА.

Мъжът е задържан за 24 ч. за домашно насилие в Троян СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)