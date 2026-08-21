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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23426006 www.24chasa.bg

Откриха незаконно използване на минерална вода в имот в Септември

Диана Варникова

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Неправомерно присъединяване към водопровод с минерална вода и нерегламентиран сондаж са открити по време на полицейска акция в Септември.

В частен парцел , ползван от 55-годишен септемвриец, е констатирано наличие на незаконно присъединяване към подаващ минерален водопровод, който е бил предназначен за захранване на сградата на Центъра за спешна медицинска помощ в града. Минералната вода по него идва от находище „Варвара".

Обемът на басейна се изчислява на около 110 кубически метра. В същия имот е констатирано и наличието на нерегистриран сондаж с изградено към него и хидрофорно съоръжение.

Акцията е организирана и релизирана от екипи на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" и отдел „Разследване" при ОДМВР-Пазарджик.

В проверките са се включили инспектори от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район", Регионалната здравна инспекция, Дирекция „Инспекция по труда" и БЧК в областния град, както и от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

По време на акцията е присъствал и представител на Община - Септември. Извършени са проверки на имоти на територията на гр. Септември. 

 По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в областния град. Дейностите по разследвате продължават под ръководството на наблюдаващ прокурор.

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