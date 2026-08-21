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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23426155 www.24chasa.bg

Съдът във Варна насрочи делата за премахването на 12-те сгради в Баба Алино

Надежда Алексиева

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Административният съд във Варна насрочи за разглеждане 12 дела, заведени от „Форест клуб Варна" ООД и „Венедикт 02" ЕООД срещу заповедите на кмета на Варна за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради в местността Баба Алино, в района на курортен комплекс Чайка.

Става дума за сгради с общо над 40 апартамента, за които общината е разпоредила да бъдат премахнати като незаконни.

Административният съд във Варна вече се произнесе относно временното изпълнение на заповедите за събаряне -  няма основания сградите да бъдат премахвани, преди делата по същество да приключат, иотмени разпореденото предварително изпълнение.

Тези определения обаче са обжалвани от кмета на Варна пред Върховния административен съд.

Това означава, че засега въпросът със събарянето остава предмет на съдебен спор, а самите дела по законосъобразността на заповедите тепърва ще се разглеждат.

Откритите заседания по 12-те дела са насрочени за 24 септември и 20 октомври 2026 г.

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