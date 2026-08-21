Почина изкуствоведът доц. Теофана Матакиева-Лилкова

На 19 август е починала изкуствоведката и изследователка доц. д-р Теофана Матакиева-Лилкова. Това съобщиха от Националния исторически музей.

Поклонението ще се състои на 23 август 2026 г. от 13 часа в храма „Св. Георги Победоносец" на бул. „Св. Патриарх Евтимий" № 90.

Ето какво гласи фейсбук публикацията на НИМ:

"С дълбока скръб съобщаваме, че на 19.08.2026 г. ни напусна доц. д-р. Теофана Матакиева-Лилкова – изтъкнат български изкуствовед, изследовател на българското християнско изкуство, директор на Националния исторически музей (2001 г.), един от специалистите, допринесли за изграждането и утвърждаването на НИМ като водеща национална културна и научна институция.

Професионалният път на Теофана Матакиева започва в Националния исторически музей още през първите години след неговото създаване. Непосредствено след завършването на специалност „История на изкуството" в Художествената академия в София през 1977 г., тя постъпва в новосъздадения музей като уредник на колекция „Църковно изкуство". През 1978 г. участва в подготовката на една от първите големи изложби на НИМ – „100 години от Освобождението на България" и „Златният манастир" в Германия през 1994 г.

Вградила усилията и ентусиазма си в създаването, комплектуването, изследването и популяризирането на една от най-значимите колекции на музея – „Икони и църковна утвар", създател на една от най-богатите части от експозицията на НИМ, посветена на възрожденското изкуство, Теофана Матакиева оставя трайна следа в историята на институцията.

Дългогодишната ѝ изследователска работа е посветена на българското християнско изкуство. През 1987 г. тя защитава дисертация върху иконографията на свeтеца-покровител на българския народ – Св. Иван Рилски и разпространението на неговия образ и житийни сцени в изкуството от XIII – XIX век. Автор е на редица каталози с църковни паметници от НИМ, сред които и „Icons in Bulgaria".

През 1990 г. Теофана Матакиева поема ръководството на отдел „Българско възраждане", а между 1996 и 2000 г. е заместник-директор по научната и еспозиционната дейност. От февруари до декември 2001 г. тя изпълнява длъжността директор на НИМ.

За хората, които са имали щастието да работят с нея, Теофана Матакиева ще остане много повече от уважаван специалист и колега с огромен професионален опит. Зад задълбочените знания и взискателността към работата те винаги ще помнят изключително деликатния човек, който притежаваше рядкото умение да изслушва, разбира и подкрепя. Внимателна и добронамерена, тя съумяваше да сподели знанията и опита си, без да ги натрапва и превръща в демонстрация на авторитет.

Сбогом, Фани! Ще ни липсваш!

Националният исторически музей изказва своите искрени съболезнования на семейството, близките, колегите и приятелите на Теофана Матакиева-Лилкова.

Поклон пред светлата ѝ памет!