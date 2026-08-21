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Остава в ареста мъжът, хванат да превозва 35 нелегални мигранти

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Темида Снимка: Пиксабей

За постоянно остава в ареста 22-годишният гражданин на Северна Македония Християн Димовски, обвинен, че е превозвал 35 нелегални мигранти от Афганистан. Това реши Районен съд - Бургас. 

Случаят е от 18 август. Микробусът, каран от младия мъж, е спрян за проверка от гранични полицаи в района на село Крушевец, община Созопол. В превозното средство са открити 35 мъже без документи за самоличност, които по техни данни са афганистански граждани, пише БНТ. 

На 22-годишния шофьор е повдигнато обвинение за противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават на българска територия.

Според държавното обвинение 22-годишният мъж има опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Защитата настоя за по-лека мярка подписка или парична гаранция, заради чистото съдебно минало на обвиняемия.

Темида Снимка: Пиксабей

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