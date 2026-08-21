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Задържаха 21-годишен мъж, доставял фалшиви маркови стоки в Слънчев бряг

Димчо Райков

[email protected]

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Задържан е участник в незаконно разпространение на стоки с отличителни знаци на известни търговски марки в к.к. „Слънчев бряг"

В специализираната полицейска операция, проведена под ръководството на ГДНП, са иззети общо 3709 артикула

В резултат на проведена полицейска акция, служители на Главна дирекция „Национална полиция" – отдел „Икономическа полиция", съвместно със служители на ОДМВР – Бургас, пресекоха дейност по незаконно разпространение на стоки, носещи отличителни знаци на регистрирани търговски марки, на територията на Южното Черноморие.

Работата по случая започнала след постъпила оперативна информация в ГДНП за лица, които организират нелегален внос на стоки от Република Турция и ги разпространяват в търговски обекти в района на к.к. „Слънчев бряг".

В хода на проведените оперативно-издирвателни действия е установено, че стоките били доставяни ежедневно в България с пътнически автобус, пристигащ от Република Турция. След разтоварването им на бензиностанция в к.к. „Слънчев бряг" те били транспортирани и съхранявани в специално пригоден склад, разположен в близост до три търговски обекта, в които впоследствие били предлагани за продажба.

В хода на операцията е установен 21-годишен мъж, неизвестен до момента на органите на МВР, който по първоначални данни е участвал в разтоварването, съхранението и разпространението на стоките.

Вчера при проведени оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия мъжът е установен и задържан в момент на доставка на стоките. В рамките на операцията са извършени процесуално-следствени действия на четири адреса – три търговски обекта и склад в к.к. „Слънчев бряг".

При извършените действия са иззети общо 3709 артикула – чанти, колани, портфейли и други стоки, носещи отличителни знаци на известни търговски марки.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 172б от НК. Младежът, който е и управител на трите търговски обекта задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Материалите по досъдебното производство предстои да бъдат докладвани на компетентната прокуратура.

Белезници
Фалшиви чанти на известна марка са дребни иззети от склада стоки снимка: авторът
Белезници
Фалшиви чанти на известна марка са дребни иззети от склада стоки снимка: авторът
Белезници
Фалшиви чанти на известна марка са дребни иззети от склада стоки снимка: авторът

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