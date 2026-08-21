Задържаха 21-годишен мъж, доставял фалшиви маркови стоки в Слънчев бряг

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Задържан е участник в незаконно разпространение на стоки с отличителни знаци на известни търговски марки в к.к. „Слънчев бряг"

В специализираната полицейска операция, проведена под ръководството на ГДНП, са иззети общо 3709 артикула

В резултат на проведена полицейска акция, служители на Главна дирекция „Национална полиция" – отдел „Икономическа полиция", съвместно със служители на ОДМВР – Бургас, пресекоха дейност по незаконно разпространение на стоки, носещи отличителни знаци на регистрирани търговски марки, на територията на Южното Черноморие.

Работата по случая започнала след постъпила оперативна информация в ГДНП за лица, които организират нелегален внос на стоки от Република Турция и ги разпространяват в търговски обекти в района на к.к. „Слънчев бряг".

В хода на проведените оперативно-издирвателни действия е установено, че стоките били доставяни ежедневно в България с пътнически автобус, пристигащ от Република Турция. След разтоварването им на бензиностанция в к.к. „Слънчев бряг" те били транспортирани и съхранявани в специално пригоден склад, разположен в близост до три търговски обекта, в които впоследствие били предлагани за продажба.

В хода на операцията е установен 21-годишен мъж, неизвестен до момента на органите на МВР, който по първоначални данни е участвал в разтоварването, съхранението и разпространението на стоките.

Вчера при проведени оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия мъжът е установен и задържан в момент на доставка на стоките. В рамките на операцията са извършени процесуално-следствени действия на четири адреса – три търговски обекта и склад в к.к. „Слънчев бряг".

При извършените действия са иззети общо 3709 артикула – чанти, колани, портфейли и други стоки, носещи отличителни знаци на известни търговски марки.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 172б от НК. Младежът, който е и управител на трите търговски обекта задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Материалите по досъдебното производство предстои да бъдат докладвани на компетентната прокуратура.