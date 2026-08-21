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Напълно потушен е пожарът, бушувал край Дупница

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Пожарна Снимка: Архив

Пожарът, възникнал на 18 август в района на местността Елез дере край Дупница, е напълно потушен, съобщават от общинската администрация в Дупница в публикация във Фейсбук.

Огънят е започнал на около 400 м до 500 метра от местността, но заради силния вятър е достигнал и до нея. Заради вятъра и получилото се задимяване в района беше задействана и системата за спешни предупреждения, допълват от общината.

Извършените измервания на качеството на атмосферния въздух не са установили опасно замърсяване нито в района на Елез дере, нито в село Джерман.

До момента от терена са извозени над 1000 кубически метра земни маси, а целият периметър на пожара е запръстен. Обработката на отделни тлеещи участъци продължава с участието на два булдозера, гондола и четири камиона.

Ситуацията остава под постоянно наблюдение. На място ще продължат да дежурят екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Дупница, служители на общинското предприятие „Чистота" и представители на фирмата, охраняваща общинските обекти.

Пожарна

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