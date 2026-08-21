Режим на водата въвеждат в Кюстендил?

Да бъде въведен воден режим в няколко квартала и в централната градска част на Кюстендил заради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците. Това иска в писмо до кмета Огнян Атанасов управителят на „Кюстендилска вода" Даниел Орманков.

Според документа намаленият дебит на водоизточниците е довел до невъзможност за напълване на напорния резервоар, който захранва кварталите „Колуша", „Младост", „Румяна войвода", „Запад" и „Могилата", както и централната градска част на Кюстендил. По тази причина от водоснабдителното дружество предлагат въвеждането на режим на в засегнатите райони.

Предвижда се водата да бъде пускана от 6 до 22 часа и спирана през нощта. В писмото не е посочено от коя дата режимът ще влезе в сила, пише БТА.

Това е поредния град у нас, засегнат от сушата. Критична е ситуацията в Свищов, чиито кладенци са полупразни заради маловодието на Дунав.