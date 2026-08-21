Прокуратурата отговоря на Демерджиев: Имаме обща цел, напрежението ни обрича на неуспех

Прокуратурата отговори на вътрешния министър Иван Демерджиев след позицията му от четвъртък, в която той я критикува заради зависимости и саботаж на разследванията на МВР. Това се случи, след като държавното обвинение иззе материалите по проверката на ГДБОП за полетите на Делян Пеевски. Демерджиев разкри, че полицаи са разследвани как и защо са работили по този случай.

"Ръководството на Прокуратурата на Република България напълно се солидаризира с изразеното становище от г-н Демерджиев, че законът е висша ценност и всяка проверка по сигнал следва да се извършва безкомпромисно и професионално. Споделяме позицията, че всяко професионално решение, всеки конфликт на интереси и всяка имуществена декларация трябва да застанат под светлината на закона и обществения контрол, без значение кои са проверяваните лица и колко власт стои зад имената им. В същото време, неприемливи са всякакви „предупреждения", отправени публично от министър - орган на изпълнителната власт, към прокурори и административни ръководители в прокуратурата. Неприемливи са и публични коментари на неприключили разследвания, на доказателства и на различни версии, по които се работи съвместно с МВР, най-малкото защото са в противоречие със законовите правомощия на министър на вътрешните работи. Крайната оценка на всяка проверка и разследване в правовата държава принадлежи на съда, а не на държавното обвинение или на органите на изпълнителната власт", пишат от прокуратурата. Уточняват, че с МВР имат обща цел, подчинена единствено на закона. "Близкото минало е показало, че всеки опит за междуинституционално напрежение, породен от изпълнителната власт, обрича тази обща цел на неуспех. Ръководството на прокуратурата застава с цялата си институционална сила зад всеки прокурор и следовател, който работи безпристрастно и само в името на закона", се казва в позицията на държавното обвинение.

Ето какво написа Демерджиев преди това:

Софийската градска прокуратура побърза да изземе от ГДБОП всички материали по проверката за масивните плащания за частни полети на Делян Пеевски. Това е знаков момент, който ще покаже дали държавното обвинение е готово да работи в името на народа, кокто е записано в съдебните актове или продължава да обслужва един конкретен депутат. За МВР законът е висша ценност и всяка проверка по сигнал се извършва безкомпромисно, независимо за кого се отнася. ГДБОП направи единственото допустимо в една правова държава - провери сигнала професионално, съвестно и без да пита колко власт стои зад името в него.



Предупреждавам административните ръководители, оформили облика на „частната прокуратура" в България още веднъж, че не могат да продължават по този път! Апелирам към съвестните прокурори: време е да минете от правилната страна на историята и да измиете лицето на българската прокуратура! Предстоящият избор на нов Висш съдебен съвет ще бъде Видовден за всеки, който е превърнал правосъдието в „ООД". Никой да не си позволява да саботира законния процес, като превръща проверяващите в проверявани само защото са отказали да заобиколят едно политически тежко име. Проверката не може да бъде използвана като наказание за това, че някой е посмял да провери властта.



На българите им омръзна в най-висшия разследващ орган на държавата да виждат хора, които са парализирани от зависимости. Зависими от папки, зависими от компромати, зависими от сянката на един мъртъв нотариус, или на един изчезнал бивш следовател. Зависими от невидими ръце, които включват и изключват държавното обвинение с едно натискане на копче или припомняне на запис.



Прокуратурата не може да бъде управлявана повече от задкулисието.

Нека всеки български прокурор знае, че в момента целият народ гледа към вас! Поредното замитане под килима няма да скрие проблема. То ще взриви натрупаното обществено недоверие.



Моделът „Прокуратура ООД" може да се ликвидира само с прозрачност, законни проверки, доказателства и съдебни решения. Всяка кандидатура, всяка имуществена декларация, всеки произход на средства, всяка придобивка, всеки конфликт на интереси и всяко професионално решение трябва да застанат под светлината на закона и обществения контрол. Тогава България трябва да разбере кой служи на клетвата си и кой служи на тези, които държат папката или флашката срещу него.



Позицията на МВР в тази ситуация е пределно ясна. Ръководството на МВР ще застане с цялата си институционална сила зад всеки служител, който проверява сигналите безпристрастно - независимо чие име стои в тях. Докато нося отговорност за това министерство, нито един почтен служител няма да бъде оставен сам, защото е избрал закона пред страха!