Столетник разкри формулата за дълголетие: позитивен дух, усмивка и обич към хората.

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Формулата за дълголетие се крие в позитивния дух и непреходната обич към хората. В това вярва бившият офицер и стопански деец Марин Ганчев, който отбеляза 100-годишен юбилей.

По случай личния му празник в неговия дом присъства заместник-кметът на община Видин по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова, която му връчи поздравителен адрес от името на кмета д-р Цветан Ценков и подаръци от общинското ръководство, съобщава БТА.

„Да доживееш до 100 години е истинска благословия и привилегия, а да ги извървиш с достойнство и чест е цяло изкуство", подчерта тя при срещата с Ганчев.

Роден на 21 август 1926 г. в днешния град Искър, област Плевен, след завършване на военно училище той е изпратен на служба като офицер във видинския полк, където трайно свързва житейския си път с дунавския град.

Професионалната му реализация обхваща военната служба до 1956 година, след което дълги години работи в ДМЗ „Георги Димитров", а впоследствие оглавява ключови структури в Държавното автомобилно предприятие (ДАП).

Под негово ръководство и чрез изготвения от него мобилизационен план по време на високите води на реката през 1971 г. предприятието се извежда на първо място в страната, за което е удостоен с орден „За гражданска заслуга" – II степен.

Днес столетникът споделя, че най-голямата му опора е неговото семейство.

По повод годишнината си Ганчев рецитира пред близки и гости свое авторско стихотворение, посветено на усмивката и човешките добродетели.

„Усмихни се, усмивката е сила, усмивката е здраве", отбеляза той.