Русе възражда традицията във водомоторния спорт с домакинството на Световен и Европейски шампионат

Елитът на водомоторния спорт се събира в Русе за Световния шампионат в „кралския" клас F-500 и Европейското първенство за юноши в клас GT-15. Двете международни събития ще се състоят от 21 до 23 август на крайбрежната алея на Дунав. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Провеждането на двата шампионата е доказателство, че Русе възстановява традицията си и отново утвърждава своето място във водомоторните състезания. Този спорт дълги години беше част от историята на града, но постепенно изчезна, а сега на русенския кей започват две състезания от най-високо международно ниво", заяви кметът Пенчо Милков на пресконференция в Кръгла зала на Община Русе.

В срещата с медиите участваха още заместник-кметът Борислав Рачев, президентът на Българската федерация по водомоторен спорт Тодор Христов, членът на Управителния съвет на Международната федерация по водомоторен спорт Вахур Джоала, трикратният световен шампион във F-500 Марчин Зиеленски от Полша и председателят на Клуба по водомоторен спорт в Ряхово Милен Маринов.

Кметът благодари на международната и българската федерации, на Милен Маринов, Стефан Стоянов и целия екип на Клуба по водомоторен спорт „Ряхово" за организацията на шампионатите. Специална признателност той отправи към българските пилоти, завоювали много международни награди на престижни състезания. „Няма да спрем да настояваме състезания на високо ниво в различни спортове да се провеждат в Русе. Градът има традицията, инфраструктурата и хората, които могат да посрещнат големи спортни събития. Ще продължим да убеждаваме международните федерации, че Русе заслужава да бъде домакин на все повече такива форуми", заяви Милков.

Според Вахур Джоала България и Русе са спечелили домакинството, благодарение на успешните български състезатели и отличните условия, които градът и Дунав предоставят за провеждането на състезания от такъв ранг. По думите му пилотите от кралския клас F-500 притежават умения, които биха им позволили да се състезават и във Формула 1, докато пилотите от Формула 1 трудно биха се справили с предизвикателствата на F-500.

Президентът на Българската федерация по водомоторен спорт Тодор Христов посочи, че пристигналите пилоти са впечатлени от организацията и логистиката на състезанията, както и от красотата на Русе. Той изрази надежда, че европейската титла при юношите ще остане в България, защото основен претендент за нея е Петър Стоянов, представител на клуба по водомоторен спорт в Ряхово.

Марчин Зиеленски, който в момента е водач в класирането и се бори за четвърта световна титла, отбеляза високото ниво на българските участници. „Българите са изключително гостоприемни, но когато излязат на вода, са истински конкуренти и показват много добри умения", каза той.

Милен Маринов сподели, че гонките продължават между 7 и 8 минути, но натоварването върху състезателите е огромно и по време на надпреварата пилот може да загуби между 3 и 4 килограма от теглото си.

В шампионатите влизат 11 участници в клас F-500 и 9 в клас GT-15. Състезателният център ще бъде разположен на крайбрежната алея, под пасарелката.

Ето и програмата от 21 до 23 август:

21 август, 20:00 ч. – Официално откриване на шампионатите

22 август, 10:30 – 12:30 ч. – Тренировки

22 август, 14:30 – 16:30 ч. – Квалификации

22 август, 17:00 – 19:30 ч. – Първи състезателни серии

23 август, 12:00 – 17:00 ч. – Финални серии в двата класа

23 август, 19:00 ч. – Официално награждаване и закриване на шампионатите