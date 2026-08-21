Хванаха 22 пияни и петима с положителен тест за дрога да шофират за ден

103 695 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 14- 20 август 2026 г. Извършен е контрол на 123 921 водачи и пътници.

Съставени са 31 218 фиша и 2880 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 182 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, от тях 112 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 70 - с над 1,2 на 1000, а 20 са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 37 водачи, 36 са отказали да бъдат тествани.

15 300 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 784 водачи и пътници. Съставени са 4499 фиша и 410 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 22 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 10 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират

петима, а четирима са отказали тестване.