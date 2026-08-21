Климатични убежища в Благоевград за летните горещи дни

Фоайето на зала „П. Яворов" в Благоевград е едно от климатичните убежища, където жители и гости на града могат да се скрият от жарките летни горещини. В разгара на августовските жеги пространството пред офиса на Областен информационен център - Благоевград е отворено за всички, търсещи възможност за кратка отмора и бягство от палещите слънчеви лъчи. Идеята е част от дейностите по проект „Холистична рамка за екологична и социална адаптация при екстремни горещини", финансиран по програма ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро-Средиземноморски басейн.

Климатичното убежище е място, отворено за всички, където можеш да намериш прохлада в летните горещини. На територията на Благоевград вече има 16 такива места, разположени в различни обществени сгради в центъра и по кварталите на града.