РИОСВ сезира прокуратурата за незаконно сметище в частен имот в Пловдив

Наемателят е глобен през 2025-а, но струпването на отпадъци продължава

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив сезира Районната прокуратура за нерегламентирано сметище в частен имот в Южната индустриална зона. В екоинспекция е получен сигнал за струпване на отпадъци на терена в близост до други промишлени обекти. Подателят му твърди, че от месеци в имота ежедневно се внасят боклуци, които се заравят с помощта на тежка техника и са източник на прах, миризми и замърсяване, засягащи работещите в близост.

Последвала е проверка на място, последвана от втора - на следващия ден, когато е извикан и наемателят на имота. Установено е, че на площ от около 6 дка има значително количество струпани смесени строителни отпадъци от различен вид и характер. Сред тях са бетон, тухли, керемиди, стиропор, найлонови опаковки, PVC тръби, изолации, фибран, дървени греди и др. Част от тях са посипани с пръст. На места купчините достигат височина около 3 метра. Установени са и два контейнера тип „лодка". В единия са събрани излезли от употреба гуми, а във втория са струпани тенекии, части от домакинска техника, профили за монтаж и други.

Наемателят на терена е известен на РИОСВ като нарушител на Закона за управление на отпадъците, спрямо когото и преди са предприемани административнонаказателни действия. През 2025 г. екоинспекцията е извършвала проверки на същия и на други имоти, при които са установени нарушения. На физическото лице и на свързани с него фирми през 2025 г. са съставени четири акта, въз основа на които са издадени съответните наказателни постановления.

Въпреки предприетите през миналата година действия незаконната дейност на терена не е преустановена, а замърсяването продължава. Затова и екоинпекторите се обръщат към прокуратурата. Писма са изпратени и до общината и кмета на район "Южен.