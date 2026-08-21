Вижте верните отговори на поправителната матура по български език

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на поправителната матура по български език и литература, която се проведе днес.

Зрелостниците избираха между интерпретативно съчинение на тема "Човекът между простотата и сложността на битието" по "Молитва" на Атанас Далчев и есе на тема "Границите на свободата". Изпитът се състоя от 41 задачи, от които 22 бяха с избираем отговор, 16 - със свободен, а 2 - с разширен свободен отговор и писане на съчинение или есе.

ДЗИ се проведе в 435 училища. Той бе първият изпит от сесията август - септември.

На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване, съобщи пресцентърът на МОН.

Близо 7000 са подалите заявления да се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература. С организирането му бяха ангажирани над 2600 квестори.

Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се състоят на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително, информират от МОН.

На 10 юни на пресконференция в МОН бяха представени резултатите от държавните зрелостни изпити в 12-и клас от сесията през май-юни. Тогава беше обявено, че през тази година средният резултат от държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература (БЕЛ) е 60 точки, или добър 4,39. Това бе с повече от две точки над миналогодишния резултат и е най-високият резултат от провеждането на ДЗИ досега – от 2008 г. Това каза тогава заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева на пресконференцията в МОН. На втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет средният резултат е 71,09 точки, което е много добър 4,89, съобщи тогава Панчева.