Ремонтираме поне по един обект на година във всяко от 11-те селища на общината, посочва кметът Ива Вълчева

„Работим по благоустрояването на поне един обект на година във всичките 11 селища на община Хисаря. Градът и селата си искат своето, затова степенуваме необходимите ремонти по важност и действаме стъпка по стъпка". Това казва кметът на Хисаря Ива Вълчева, докато проверява как вървят започналите дейности и докъде е стигнало проектирането на нови обекти.

Решен е проблемът с водата в с. Кръстевич, което поне от 15 години беше на режим, защото през лятото водоизточникът се изчерпваше много бързо. „Там беше изграден нов сондаж и довеждащ водопровод, беше подменена и мрежата на част от селото. Това струваше близо 6 млн. лв., които получихме по проект от регионалното министерство. Лятото на 2026 г. е първото без воден режим. А фирмата изпълнител подари на селото агрегат към помпената станция, за да не спира водата, когато няма ток", казва Ива Вълчева. Към вече завършените обекти са аварийният ремонт на църквата „Св. Никола" в с. Черничево и новите амбулатории в селата Кръстевич и Беловица –модулни медицински контейнери с кабинети, манипулационни, чакални, санитарни възли, базова апаратура и телемедицински комплекти.

Община Хисаря има сключени споразумения за държавно финансиране, за да реконструира улици в града - „Шейново", „Васил Левски" и „Победа" и в кварталите „Веригово" и „Момина баня". Работи се по ремонта на ул. „Хан Аспарух" в Хисаря, предстои обновяването на улиците „Пеньо Пенев" и „Свобода" в кв. „Миромир" и на „Бенковски" и „Васил Левски" в с. Паничери. С пари от фонд „Земеделие" приключи подмяната на водопроводната мрежа в селата Старосел, Беловица и част от Кръстевич.

„Кандидатстваме по всички възможни програми и вече имаме осигурени 5 млн. лв. от фонд „Земеделие" и други 15 по договори с министерствата. Тези проекти трябва да бъдат реализирани през тази и следващата година", обяснява Ива Вълчева. Пари са усвоени по Националния план за възстановяване и устойчивост, по „Красива България".

„Изготвяме активно проекти, за да имаме готови, когато се отвори възможност да кандидатстваме за финансиране. Вече имаме проекти за рехабилитация на 15 улици в Хисаря, на 8 в Красново, на 10 в Старосел, в Паничери ще са 7. Това са населените места, в които са подменени водопроводите и отчасти е изградена дъждовна канализация. В останалите села първо ще проектираме подмяната на ВиК мрежата, защото няма логика да се поставят нов асфалт там, където може да се очакват аварии заради старите тръби", допълва кметът. В тези селища се използва фрезован асфалт, осигурен от Областното пътно управление. По този начин вече са доведени до приемливо състояние улици в Красново, Мало Крушево, Беловица, Кръстевич и Паничери, предстои това да се случи и в други населени места.

Хората също се включват в благоустрояването на селищата си и сами изграждат тротоари с плочки, закупени от общината. С безвъзмездни средства по Програмата за развитие на селските райони през местната инициативна група по проект на общината са благоустроени вход - изходът на Хисаря към Михилци, купени са сцена за културни събития и дрон за заснемането им. Освен това дронът следи и за незаконни сметища. По същата програма община Хисаря е изградила детски площадки по селата и е ремонтирала Дома на традициите в Старо Железаре – етнографски музей в стара възрожденска къща, който привлича туристите, дошли в селото да видят изобразените с ликовете на известни личности огради на къщите по централната улица.

По Националния план за възстановяване и устойчивост в СУ „Христо Смирненски“ в града се извърши цялостна модернизация за 2 794 177,66 лв. с ДДС, която община Хисаря дофинансира със 185 801,90 лв. По проект „Красива България” се извършват ремонтни дейности в ДГ „Мечо Пух“.

Кметът Ива Вълчева (на преден план) проверява как върви ремонтът на ул. „Аспарух“

На финалната права е изготвянето на проектите за реконструкция на затворения от години градски плаж в Хисаря, за изграждането на нов пазар и ремонт на Летния театър. „Веднага щом имаме готова визуализация как ще изглеждат тези места, ще ги представим на хората, за да чуем и тяхното мнение", обещава кметът.

Проектира се и нова спортна зала, която ще бъде до стадиона в града. „Идеята ни е наред с балнео- и културния туризъм да развиваме и спортния, защото имаме хубав стадион – един от малкото в страната с лекоатлетическа писта. Ще изградим и помощно игрище, но новата зала ще бъде не само за различни видове спорт, ще има и помещение за конференции, защото искаме да развием още повече и конгресния туризъм. В Хисаря има много хотели, но не всички имат подходящи зали, затова тук се намесва общината с изграждането на конферентна зала към спортната като добавена стойност към частния бизнес", продължава Ива Вълчева.

В Хисаря се изграждат нови хотели, но презастрояване няма, тъй като се строи в периферията на града. Изключение прави старата база на БДЖ, на чието място ще има 4-звезден хотел. А най-новата идея на Ива Вълчева е да съживи някога много посещавания курорт Красновски бани. От недрата там извира топла минерална вода, но на този етап работи само една общинска баня, която се нуждае от обновление. Работи се върху намерението до банята да бъде изградена зона за къмпинг за кемпери и каравани, която да привлече туристи и да оживи района.

Кметският екип е повече от наясно, че всички тези идеи няма как да се реализират в рамките на един мандат, но залага на визионерско мислене за 10-15 години напред. И е сигурно, че след местните избори догодина който и да е кмет ще има готови проекти, за да започне да работи от ден първи в общината.