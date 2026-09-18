В 20-те години на миналия век, след серия от неуспешни в крайна сметка войни младата българска държавност е изправена пред многобройни изпитания на времето. София е станала 200-хиляден град, в който продължават да прииждат от всички посоки българи, прокудени от размирните времена. Както обикновено става в историята, ние, хората от друго време, нямаме физическото усещане за условията, стопанския живот, градоустройството или пък несгодите на тези преди нас. От днешната гледна точка трудно си представяме инфраструктурата на града, каквато е била – тесни улици (без стандарт и къщи по-ниски от равнището на улиците), липса на планове кое, къде и как ще изглежда, тежкия живот на бежанци и преселници, които трябва да има къде да се подслонят. Недоимъкът и нуждата строят хаотично (досущ като днешното богатство), а хората трябва да работят, да има къде да учат децата и да се гарантират санитарно-хигиенните условия в града. Днес ни е трудно да усетим сътресенията от епохален характер, които бележат за цял век напред човешката история като болшевишката революция в Русия, последвалата гражданска война там, следвоенната размирна вълна в Европа и унизителния договор, наложен на България след Първата световна война.

Следващите едно след друго епохални световни и вътрешни събития и обстоятелства от индустриалното и социално ново време не оставят управляващите да чакат по-добри времена, за да се заемат и осъществят огромни за българските мащаби проекти. В чакане само едно е сигурно – че времето ще премине безсмислено.

Пробуждане

Първото родено свободно поколение българи, родители и деца, калени в националноосвободителни борби, войни и социални катаклизми, не чака. Много от тях са придобили първокласни инженерни и напредничави цивилизационни познания в Европа и са готови да впрегнат въображение и сили да придвижат скоростно България по цивилизационната писта на времето, в което живее светът.

София след първото планиране на Димитър Петков вече има изградени пет радиални лъча към центъра, но има нужда от нов единен план, който трябва да я превърне в модерна европейска столица.

В нея е задължително да има достатъчно питейна вода (до построяването на Рилския водопровод преди 100 г. в София има криза за вода), която по разбиранията на тия години трябва да идва от високо, чисто място от планината (Виена е била вдъхновение), за да е достатъчна и безопасна. (Хлорът се използва за обеззаразяване на питейната вода едва от 1904 г. и благодарение на него изчезват много опасни болести, но идеалното решение си остава чистата планинска вода).

Планът за „Вода от Рила“ – алпийско вдъхновение в шоплука

Затова насред тежки социални и политически сътресения планът за докарване на вода от Рила заема въображението на новото поколение хидроинженери и обществени деятели, водещите личности сред които са инж. Иван Иванов, кметовете Маджаров и ген. Вазов. Иванов е учил инженерни науки в Германия, градил е жп линии в Македония във военно време, отговарял е за павирането на калните сукаци (очевидно важна позиция и по онова време) в столичната община. Той става мозъка и двигателя на Рилския водопровод, докарал вода от подножието на 4 рилски върха над Бели и Леви Искър. Точно преди 100 години, през 1926 г., първият участък от резервоар Лозенец (до Семинарията) – Бистрица е пуснат. Построен за рекордната година и два месеца. Преди историческите кадри и снимки на бликналия пред стадион „Юнак“ 16-метров фонтан в близост до Перловска река обаче остава един скрит факт: първата витошка вода от Бистрица тръгва преди 100 години късно през нощта, след като поканеното височайше множество за тържествения момент вече се е разотишло, а инж. Иванов сигурно е прекарал едни от най-напрегнатите в професионално отношение часове през своя живот в съмнения дали всичко е било изчислено вярно и изградено правилно.

Чертеж на акведукт на река Леви Искър 28 март 1930 г. – 5 май 1930 г, източник: iivanov.archives.bg

Професионализмът и здравата амбиция правят всяка мисия възможна

Прецизно изготвените чертежи и документация, стриктно контролираният финансово и технически ход на строителството на специалното общинско дружество, следени до стотинка, са верни. Нарасналата със 100-хиляди жители само за 10 години вече 300-хилядна София ще има вода. И опитът от първите 13 км на Рилския водопровод ще бъде разпрострян напред във времето до пускането на цялата хидроелектрическа 82-километрова система. Вложената инженерна мисъл е изпреварила времето и разрастването на града (по градоустройствения план, поверен в началото на 40-те години на германския градостроител Адолф Мусман, едва към 1984 г. София е трябвало да наброява 600 000 жители) и столицата ще има по 200 л питейна вода за всеки жител.

Златен век на българското хидроинженерство

Богатството на елементите в изграденото съоръжение и самият високопланински язовир „Бели Искър“ са златна страница от златен век в българското хидроинженерство. Постижението е неоспорвано и до известна степен ненадминато с трудните условия за пробиване на галерии през гранита на Рила и североизточното подножие на Витоша, на участъците с пясъчници през Плана. Днес трудно можем да си представим биволските каруци с огромните стоманени тръби и пътя им от жп гарата нагоре към Лозенец и Симеоново. Не е в лимитираното ни интернетно въображение да оценим цялата красота на виадуктите, скриващи в дялан камък тръбите при преминаването на планинските реки и долове, градежа с километри на яйцевидния тунел, по който плавно рилската вода тече до нашия дом. Но някак си трябва да сме в състояние да признаем невероятния размах и амбиция на поколенията от онова време, строили линейни и въжени линии, укротили и подчинили суровостта на Рилската пустиня (по Вазов) задължително да упоменем с добро човешката цена на 8-те загинали работници по време на тежкото строителство, продължило с изграждането на язовир „Бели Искър“ до 1945 г.

Признание за строителния гений на Иван Иванов

Когато днес отдаваме дължимото на личността на инж. Иван Иванов – живял, работил и преборил превратностите на времето и по време на Втората световна война, лежал в затвора със смъртна присъда след 1944 г., трябва да признаем силния ген, талант и творчески гений на градостроителя, идващи от здравия корен на сливенския му род. Днес правим много препратки, които трябва да ни вдъхновят да мислим мащабно, защото само така се оставят дълбоки следи във времето. И каквито и да било препятствия не могат да бъдат спирачка и извинение за осъществяването на общи, добри, народополезни дела.

В „Софийска вода“, част от водещата във водния сектор в света екологична компания „Веолия”, наследеното от инж. Иванов е обект на преклонение и гордост и въпрос на чест и същевременно предизвикателство да се поддържа това безценно съоръжение в добро и работещо експлоатационно състояние. Задължение ни е да доставяме и съхраняваме водното богатство от Рила до домовете на над милион и половина жители на София, като го връщаме пречистено обратно в природата след употребата му. И днес, както и преди сто години, инженерната мисъл на екипа на „Софийска вода“ ползва днешните постижения на науката и технологиите по начин, който свързва в едно физиката на водата, времето и хората.