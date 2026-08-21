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Задържаният за убитите лешояди сложил отровата заради убито говедо от стадото му

24 часа Пловдив онлайн

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Отровените лешояди СНИМКА: Сайт на Министерството на околната среда и водите

Отровата, убила осем лешояда в Национален парк "Централен Балкан", е била поставена като примамка за диви животни от 36-годишният задържан мъж. Направил го, след като говедо от стадото му било убито, най-вероятно от мечка. Мъжът сложил отровата в трупа, но вместо това опасното вещество било изядено от лешоядите, съобщиха от Окръжната прокуратура в Пловдив. 

36-годишният калоферец е обвинен, че противозаконно е убил птици от защитен вид според Закона за биологичното разнообразие - осем лешояди от вида черен, белоглав и брадат. Сигналите за умрелите птици са били получени в Районното управление в Карлово на 18 и 19 август. Единият бил в критично състояние и починал малко по-късно. Наблизо е намерен и мъртъв гарван. 

След подадения сигнал служители от Главна дирекция "Национална полиция", заедно със свои колеги от различни Районни в Пловдивска област са започнали незабавни действия за установяване на извършителя под надзора на Окръжната прокуратура. Те са направили проверка в местността Шипченска мандра в Стара Планина, като по едни от маршрутите към връх Ботев, е било намерено разлагащото се говедо.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Извършват се действия по разследването.

Отровените лешояди СНИМКА: Сайт на Министерството на околната среда и водите

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