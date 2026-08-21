Успешно приключи енергийното обновяване на бл. „Лена" в Русе

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Община Русе приключи успешно строително-монтажните дейности по енергийното обновяване на многофамилния жилищен бл. „Лена" /ал. „Ела" 8/. Сградата вече е въведена в експлоатация с подобрени енергийни характеристики, техническо състояние и достъпност, съобщават от пресцентъра на община Русе.

В рамките на проекта е извършено цялостно обновяване на сградата, включващо прилагане на високоефективни мерки за енергийна ефективност, ремонт и обновяване на покривната конструкция, топлоизолиране на външните стени и полагане на външна топлоизолационна система. Подменена е и съществуващата дограма с нова с подобрени топлотехнически характеристики. СНИМКА: Община Русе

Осигурена е достъпна среда, с което е оптимизирано цялостното експлоатационно и техническо състояние на сградата.

Реализираните дейности ще допринесат за намаляване на енергийното потребление и разходите за отопление и охлаждане, както и за подобряване на топлинния комфорт в жилищата. Обновяването създава по-безопасна и достъпна среда за живеещите в блока и е поредна стъпка в усилията на Община Русе за подобряване на енергийната ефективност на жилищния фонд.