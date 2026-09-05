Разкриват социални услуги за хора с деменция и увреждания в с. Горна махала

Всички села в община Калояново са с ново улично осветление, след като с пари по Националния план за възстановяване и устойчивост успешно приключи проектът за подмяна на лампите с енергийно ефективни.

Кметът Младен Кичев

„През това лято ремонтите по улици и други инфраструктурни обекти продължават и се работи усилено“, съобщава кметът на общината Младен Кичев. Вече са основно обновени улиците “Петър Берон”, “Цанко Церковски”, „Копривщица” и “Васил Левски” в Калояново. С предоставени от фонд “Земеделие” средства по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони се ремонтират улиците “Христо Ботев и “Средна гора“ в същото село, ул.“8-а“ и части от “29-а“ и “25-а“ в с. Житница. Предстоят реконструкция на водопровода по ул.“Елин Пелин“ и рехабилитация на мрежата в с. Дуванлии за около 1 500 000 евро.

Пак по Националния план за възстановяване и устойчивост в с. Горна махала приключва работата по изграждане на нови социални услуги - резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция и лица с увреждания и техните семейства. Инвестицията е на стойност приблизително 4 млн. евро. Очаква се обектът да бъде въведен в експлоатация до края на годината. За изпълнение на предоставяните от община Калояново социални услуги бяха купени електрически автомобил и зарядна станция.

В тази сграда в с. Горна махала ще се предоставят новите социални услуги

С пари на общината вече са изградени изкуствени неравности и са повдигнати пешеходни пътеки в Калояново, Житница и Ръжево Конаре. Довършват се ремоните по улиците ул.“2-а“и „3-а“ в с. Дълго поле, където са подменени бетоновите бордюри и е поставена нова настилка. Със средства от комисията по бедствия и аварии до края на годината ще завърши и изграждането на моста в с. Песнопой, който беше срутен при наводненията през 2023 г. Той е важен, защото е единствената връзка между селото и земеделските имоти. Работи се и по втория етап на проекта за обособяване на зона за спорт в с. Житница.

Одобрена е стратегията на местната инициативна група “Калояново-Съединение”. “Нашата община ще кандидатства по мярката „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаб инфраструктура“. Предвиждаме три проекта на обща стойност 578 000 евро.

Ще бъде направен основен ремонт на зрителната зала, която се намира в сградата на администрацията и се използва за сцена за различни културни изяви. Вторият проект е „Благоустройство на паркова площ“ в с. Калояново, а третият е „Изграждане на три нови класни стаи в ОУ „Христо Ботев“ с. Дълго поле”, описва кметът Младен Кичев.

Има и допълнително финансиране към стратегията, което е по програма „Образование“. Там с проекти ще кандидатстват общинските детски градини в селата Дуванлии, Житница и Ръжево Конаре.