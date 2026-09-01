В България живеят хиляди чужденци, дошли заради семейство, работа, следване или произход. За голяма част от тях българският е всекидневна необходимост – в детската градина, в болницата, пред гишето на институцията. Желанието да го научат рядко липсва; спъват ги натовареното ежедневие, недостигът на добри материали и подходи, които наблягат на развитие на практически езикови умения за реалния живот.

Преди 10 години училище „Едно“ (EDNO School) бе създадено именно като отговор на тези трудности. През него са преминали хиляди курсисти от над 130 държави – в различни курсове по български език за чужденци, допълнени от месечни културни събития.

Историята на англичанина Алан, който след година учене вече разговаря с учителите на децата си в детската градина, е показателна: дори основното владеене на езика носи повече самостоятелност, увереност и – най-важното – усещане за принадлежност.

Алан е англичанин, женен за българка, който живее в София от 15 години. Разговорът с него на български се свежда до „Здравей, как си?“. Той все още не разпознава кирилицата и разчита на английски в работата си, при пазаруването и за решаването на всякакви ежедневни въпроси.

Докато един ден децата му не започват да посещават детска градина. Учителите не говорят английски, а комуникацията внезапно се превръща в абсолютна и спешна необходимост. Как можеш да попиташ как е преминал денят на децата ти, да разбереш какви въпроси и препоръки имат учителите, кои са важните дати в детската градина или училището, ако уменията ти на този език се ограничават до няколко поздрава? Точно тогава Алан разбира, че е време да промени нещо.

След една година учене на български той вече може да заведе и вземе децата си от детската градина и да попита сам: „Как бяха днес? Имаше ли някакви проблеми?“. Пътят към свободното говорене и разбиране е дълъг и Алан го осъзнава. Но дори това основно ниво на владеене променя всичко за него. То му дава повече независимост и увереност – и възможността да участва пълноценно в живота на децата си.

В България живеят хора от цял свят. Всеки има своя лична история защо е избрал България: семейство, любов, работа, следване, дипломатическа мисия, убежище, а понякога просто от любопитство. Всеки ден чужденците в България се изправят пред различни комуникативни предизвикателства: проблеми в жилището, разговори в болницата, административни процедури, услуги като куриер, фризьор или интернет доставчик, ситуации в училището или детската градина на децата им, разговори с колеги, приятели и познати, семейни събирания и безброй други моменти от ежедневието. И точно като Алан всички те имат нужда от достатъчно добро владеене на български, за да водят по-независим и спокоен живот в страната. За тях нашият език не е просто учебен предмет, а инструмент за справяне с реалния живот. Езикът се отразява на съвсем конкретни неща в ежедневието – на увереността пред институциите и на лекотата в общуването с хората наоколо. Затова именно българският език е ключът, който отваря вратата към България.

Истината е, че на тези хора почти никога не им липсва желание да научат български. Трудностите се дължат на друго – и рядко на една причина:

натоварен график и множество ежедневни задължения;

липса на достатъчно качествени учебни материали и ясно структурирани системи за изучаване на български език като чужд език;

традиционен подход, който поставя силен акцент върху граматиката, без да развива достатъчно реални комуникативни умения;

страх от грешки;

липса на подкрепяща среда, в която да практикуват и постепенно да натрупат увереност.

Именно в отговор на тези трудности през 2016 г. е основано училище „Едно“ (EDNO School) – място за всеки, който живее в България и иска да научи езика по начин, който работи за него: ясна структура и методика, която съчетава теорията с живото общуване.

За 10 години през „Едно“ са преминали хиляди курсисти от над 130 държави. Всеки идва със своя причина: да се справя по-уверено с ежедневието в България, да изпълнява по-добре професионалните си задължения, да се включва свободно в семейните събирания, да подкрепи следването си или просто да участва пълноценно в разговорите около себе си, вместо да ги наблюдава отстрани.

Независимо от причината, „Едно“ се стреми да предложи на всеки подходящия за него формат. Това може да е групов курс по български език за чужденци на живо в София. За хората в други градове или извън страната училището предлага онлайн курс по български с живи преподаватели. А за по-непредвидим график или специфични учебни нужди индивидуалните курсове дават най-голяма гъвкавост.

Месечните социални и културни събития на училището допълват всеки формат. Те предоставят още възможности за практика, но най-вече създават място за срещи и свързване – с други курсисти, с българи, с културата на страната.

Защото, научавайки български, човек печели нещо отвъд думите и правилата – постепенно се чувства по-свободен, по-уверен и по-близък до България – мястото, което е избрал за свой дом.