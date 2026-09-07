Преди десет години EDNO School започва с една идея – да създаде специализирано място за качествено и съвременно преподаване на български език за чужденци. Днес в училището са учили курсисти от над 130 държави. Разговаряме с основателя на EDNO School за началото, предизвикателствата и уроците по пътя, както и за това какво означава да превърнеш българския език в мост към живота и принадлежността в България.

- Как започна Вашият път като преподавател по български език за чужденци?

- Започна случайно и много непринудено. Тъкмо бях открила призванието си на преподавател и вече имах няколко години опит като учител по английски език в различни формати. Работех като асистент на англоговорящите учители в Британския съвет – превеждах им какво казват българчетата, когато не можеха да се разберат на английски. Спомням си кристално ясно Джоана – беше нова учителка от Англия, а аз бързах да ѝ съдействам с обяснения какво искат децата. Тогава тя ме погледна и каза: „Аз ги разбирам, няма нужда от превод“. След урока останахме да поговорим и Джоана сподели, че е живяла две години във Велико Търново, където е учила български. Тя разбираше почти всичко и можеше да каже толкова много! Това беше първата чужденка, която срещах, която владееше моя роден език по този начин. Бях толкова впечатлена, че някак естествено превърнах в своя мисия това да ѝ помагам да става все по-добра. След това започнах да търся още възможности да се развивам в тази посока и започнах да преподавам на доброволци, познати и в езикови школи.

- Кога осъзнахте, че има нужда от специализирано училище като EDNO School?

- Още през тези първи години на изследване на преподаването на български език като чужд осъзнах, че има огромна липса – на материали, на дълбоко разбиране на тази ниша, на достатъчно възможности за качествено обучение. Усещах, че това е нещо с огромен потенциал, но самата аз все още трупах преподавателски знания, умения и опит. Преподаването на английски език в различен контекст във и извън България ми позволи да събера цяло съкровище от похвати, информация, инструменти, принципи и стандарти, които знаех, че все още никой не прилага по този начин в преподаването на български език като чужд. Така се роди моята мечта – да има едно място в България, което преподава български език като чужд по съвременен, качествен и значим за учащите начин. Едно място, което предлага изключителна грижа и подкрепа по пътя към принадлежността в България.

- Как изглеждаха първите години на училището и кои бяха най-големите предизвикателства?

- Първите години бяха изключително вълнуващи – идеята, мечтата, се материализираше в реалността с миниатюрни стъпки, а всеки постигнат резултат носеше такова силно удовлетворение. Учениците бяха значително по-малко и това позволяваше много по-близък контакт с всеки от тях. Усещането беше като за едно голямо семейство: имаше много грижа и много внимание към всеки един от тях. Десетилетие по-късно този човешки подход остава ключов за работата на EDNO School.

Мисля, че всичко беше предизвикателно – липсата на разнообразие от качествени обучителни материали, липсата на вътрешна структура, моето лично преминаване от опитен учител към лидер, както и всичко онова, с което се сблъсква един малък бизнес в началото.

- Днес в EDNO School са учили курсисти от над 130 държави. Какво научихте от работата с толкова различни хора и култури?

- Научих толкова много! Всеки ден, всеки урок, всяко събитие продължават да бъдат едно своеобразно околосветско пътешествие. Прекрасно е да видиш целия свят в една малка класна стая в София (или онлайн). Ние, учителите в училище „Едно“, учим точно толкова от нашите курсисти, колкото и те от нас.

Най-важното, което ни показват всички тези култури, етноси и нации, е, че всички сме хора и всъщност изобщо не сме толкова различни, колкото си мислим. Всички имаме еднакви потребности, желания и права. Именно това уважение към всеки един човек сме заложили като основна ценност в работата си – искаме училище „Едно“ да бъде безопасно, подкрепящо и приемащо място за абсолютно всеки, който има желание да научи български език.

- Как се различава преподаването на български като чужд език от преподаването му като роден?

- Разликата е огромна. Когато преподаваме български като роден език, учениците вече владеят самия език – той е вграден в тях почти като операционна система. В общия случай те знаят кое звучи правилно, а в училище научават термините и правилата зад него. Граматиката назовава онова, което учениците интуитивно знаят.

При чужденеца тази система тепърва трябва да бъде изградена. Трябва да раздробиш езика на микроскопични елементи, да предвидиш какви трудности ще срещне човек, който за първи път се сблъсква с него, и много внимателно да прецениш кое кога и как да бъде въведено, повторено и надградено. Това е цяла вселена и често изненадва дори учители, завършили българска или славянска филология – колко предизвикателно всъщност е да преподаваш български език на чужденци.

- Как разбирате, че един курсист е постигнал истински успех?

- Това много зависи от личните цели на всеки курсист. За някои успехът ще бъде да успеят да проведат кратък разговор с родителите на партньора си. За други – да вземат успешно изпит по български за медици. За трети – да пазаруват свободно от местния пазар.

Може би универсалният ни измерител за успех е смелостта да опитат да използват български извън класната стая. Стремежът към пълно, свободно и безгрешно владеене на български е изключително вдъхновяващ, но за много хора истинската цел е друга – да могат уверено да използват езика в живота, който водят.

- Кой момент от развитието на EDNO School Ви кара да се чувствате най-горда?

- Труден въпрос. Може би фактът, че едно цяло десетилетие градим нещо истински значимо. „Едно“ е създадено от самото начало като специализирано училище по български език като чужд и българска култура. Ние не сме просто езикова школа, която предлага курсове по български език за чужденци наред с други езици. От първите си дни „Едно“ съществува като специализирана школа с един-единствен език: българският.

Десет години вървим неуморно към голямата си цел: да бъдем водеща организация, която задава висок стандарт в преподаването на български като чужд език. И макар училище „Едно“ да претърпява различни метаморфози, оставаме верни на онези ценности, които заложихме в самото начало: старание и професионализъм, вникване в уникалните нужди на всеки ученик, създаване на безопасна, истински подкрепяща и мотивираща среда за учене, както и постоянен досег с българския език и култура чрез извънкласни и допълнителни дейности.

- Каква е следващата голяма цел пред EDNO School?

- Следващата ни голяма стъпка е да получим акредитация от Eaquals – международна организация за качество в езиковото обучение. За нас тя не е просто сертификат, а външно потвърждение, че системата, която изграждаме вече повече от десет години, отговаря на високи международни стандарти. По-голямата ни цел обаче остава същата – да изграждаме в България стандарт за преподаване на български като чужд език, който поставя учащия и качеството на обучението в центъра на учебния процес. За нас е изключително важно да достигаме все по-високо ниво на професионализъм на всяко едно равнище.

- Какво бихте казали на човек, който живее в България от години, но все още отлага ученето на езика?

- Бих казала, че правилният момент за учене на български не е дефиниран от времето – никога не е твърде рано или твърде късно човек да направи първите си крачки в езика. Бих посъветвала всеки да подходи реалистично, да си постави малки и изпълними цели и да намери формат, който действително отговаря на живота и нуждите му. Именно затова в EDNO School предлагаме кратки опознавателни консултации – за да разберем какво иска да постигне човек и да му помогнем да избере най-подходящия за него курс по български език за чужденци и формат на учене.

EDNO School приема нови ученици в своите индивидуални и групови курсове присъствено в град София или онлайн. За повече информация: [email protected] Запазете безплатна езикова консултация тук.











