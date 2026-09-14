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Преподавателите по чужди езици имат нелека задача: не просто да представят правила и думи, а да помогнат на учащия постепенно да започне да мисли и функционира на нов език.

Езикът не е просто съвкупност от правила и норми. Той е жива система, белязана от историята, културата, вярванията и ценностите на даден народ. Той е и един от най-силните начини, по които хората се свързват помежду си.

За да се научи добре един език, не е достатъчно учащият да познава граматическите правила и значението на хиляди думи. Необходимо е да развие различни умения – четене и слушане с разбиране, писане и говорене. А всяко от тях има своите нюанси и предизвикателства. Едно е да разбираш образцов учебен запис, друго – радиопредаване, човек с регионален говор или спонтанен разговор между приятели.

Преходът от „знам" към „мога" се случва чрез активно участие в ситуации, в които езикът има конкретна функция и смисъл за учащия.

Същото важи и за българския като чужд език. За да се превърнат знанията в реални умения, учащият трябва да има възможност да използва езика в ситуации, които имат значение за него.

В EDNO School първата крачка към изграждането на система за преподаване беше да попитаме нашите ученици кои са те, какво е важно за тях и как учат. Не започнахме с това, което пише в граматиките, или с онова, което ние смятахме, че им е нужно. Започнахме с това да ги опознаем. В дълбочина.

Така през есента на 2016 г. се роди първият ни курс по български език за чужденци – далеч от съвършенството, но полезен и смислен за истинските хора, които учеха.

Изследването на нуждите, целите, предпочитанията, интересите и преживяването на нашите курсисти продължава и до днес. Всяка година курсовете по български език за чужденци в училище „Едно“ се преглеждат, оценяват, преработват и надграждат, за да служат по-добре на учителите и учениците.

Тази система се развива заедно с нашите курсисти вече десет години – чрез наблюдение, обратна връзка и работа с хора с различен произход, цели и начин на учене.

С времето започнахме да разпознаваме няколко устойчиви потребности. Именно те оформиха трите основни стълба на цялостния ни подход към изучаването на български като чужд език.

Първият стълб: учебната система и материалите

Защо съществува: липсата на достатъчно материали за самостоятелна практика е една от най-често срещаните нужди в обратната връзка на курсистите ни.

Първият стълб е цялостна система от авторски учебни материали, създадени около реалните нужди и интереси на учащите. Всеки курс е съобразен с Общата европейска езикова рамка и е насочен към развитието на конкретни езикови умения.

Материалите дават ясна структура и последователен учебен път, по който знанията и уменията постепенно се усвояват и надграждат.

От септември 2026 г. училище „Едно“ въвежда и нова дигитална платформа, която дава повече структура и гъвкавост. Целта е курсистите да се запознаят с ключовия езиков материал още преди урока и да получат разнообразни възможности за практика след него.

Българската култура също е вплетена във всеки курс, а много от допълнителните ресурси разкриват нейното богатство.

Вторият стълб: живото преподаване

Защо съществува: ролята на преподавателя е ключова. Нашите ученици търсят не само професионален преподавател, но и човешки подход, търпение и адаптивност.

Вторият стълб е живото преподаване – в класните ни стаи в София или онлайн.

Всеки урок дава възможност да се изчистят неясноти, да се приложи наученото по нов начин, да се насърчи автентичната комуникация и да се изгради увереност чрез подкрепата на преподавателя и другите курсисти. Учащите участват активно чрез дискусии, ролеви игри, дебати, работа по двойки и в малки групи.

Зад живото преподаване стои и постоянната работа с преподавателския екип. Да говориш български като роден език или да имаш определени дипломи не е достатъчно, за да можеш да го преподаваш като чужд. Затова учителите в EDNO School преминават въвеждащи и текущи вътрешни обучения, следват общи стандарти и получават редовна подкрепа и обратна връзка в развитието си.

Третият стълб: общността

Защо съществува: именно общността през годините многократно е била посочвана като едно от най-ценните неща за нашите ученици.

Третият стълб е общността ни от курсисти. Тя се изгражда чрез редовни дейности, клубове и събития, както и чрез затворено онлайн пространство за общуване.

Edno Community е мостът между самостоятелната подготовка, класната стая и реалния живот в България.

Голяма част от дейностите свързват учениците с местната култура – традиционна и съвременна – и им дават възможност да използват езика извън стандартния урок. Затова един курс по български език за чужденци в EDNO School не се изчерпва с часовете с преподавател. Курсистът получава цяла учебна инфраструктура – водена самоподготовка, живо преподаване и подкрепяща среда за практика и свързване – в клас или чрез събитията и дейностите на общността.

Трите стълба съществуват заедно. Материалите дават структура, преподавателят превръща знанията в умения, а общността създава мост към реалния живот.

Истинският резултат идва, когато курсистът започне да разпознава наученото около себе си – да разбере разговора на съседната маса, да отговори на въпрос без предварително да подготвя изречението си, да се осмели пръв да започне разговор на български или просто да се почувства повече като част от живота около себе си.

В училище „Едно“ разбираме, че научаването на български рядко е крайната цел. За повечето ни ученици езикът е начин да се справят по-самостоятелно в ежедневието, да общуват по-уверено и да участват по-пълноценно в живота около себе си.

С времето обаче идва и нещо повече. Колкото повече разбират езика, толкова повече започват да разбират и хората, културата и света около себе си. Разговорите стават по-достъпни, връзките – по-естествени, а България постепенно започва да се усеща и като техен дом.

Така разбираме смисъла на ученето на български като чужд в EDNO School: Bulgarian for real life. Bulgarian for belonging.

Български за реалния живот. Български за принадлежност.

EDNO School приема нови ученици в своите индивидуални и групови курсове присъствено в град София или онлайн. За повече информация: [email protected] Запазете безплатна езикова консултация тук.





