Високотехнологична кулинарна лаборатория от последно поколения функционира като изследователски център

Традиционното академично образование рядко се асоциира с блясъка на висшата гастрономия и динамиката на модерния бизнес. В Стопанския факултет на Университета по хранителни технологии в Пловдив обаче това вече е стандарт. Днес катедра „Туризъм и кулинарен мениджмънт“ развива съвременен модел на обучение, подкрепен от международни партньорства и материална база от световно ниво.

За да отговори на нуждите на пазара, катедрата предлага специалности, създадени за бъдещи лидери в сектора:

„Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство“ се фокусира върху дигиталната ера, съвременния мениджмънт и управлението на мащабни бизнес проекти в гостоприемството.

се фокусира върху дигиталната ера, съвременния мениджмънт и управлението на мащабни бизнес проекти в гостоприемството. „Хранене и туризъм“ отговаря на глобалната тенденция за синергия между кулинарната култура и технология, здравословното хранене и кулинарния туризъм.

отговаря на глобалната тенденция за синергия между кулинарната култура и технология, здравословното хранене и кулинарния туризъм. Food, Gastronomy and Tourism е изцяло англоезична програма, която разглежда връзката между хранителната индустрия, гастрономията и туристическия продукт, подготвя студентите за международна кариера.

Диплома, която отваря врати в цял свят

Ключово предимство за бъдещите студенти е уникалната съвместна бакалавърска програма „Храни и кулинарен мениджмънт“, разработена заедно с Кулинарна академия HRC. Тя съчетава академичната подготовка на УХТ с практическото обучение на HRC.

Обучението включва платени международни стажове, а резултатът са подготвени кадри с гарантирана реализация, готови да поемат управленски роли в кухни и ресторанти веднага след дипломирането си.

Гордостта на катедрата е нейната изцяло обновена кулинарна лаборатория от последно поколение. Тя функционира като съвременен изследователски център по гастрономия, където студентите експериментират с помощта на експерти от световно ниво. Пространството предоставя и отлична платформа за бизнеса за провеждане на майсторски класове, презентации и събития. В нея могат да се обучават едновременно до 14-15 студенти, което напълно отговоря на нуждите на катедра „Туризъм и кулинарен мениджмънт“.

Мост между бизнеса и академичните среди

Модерната лаборатория стана реалност благодарение на основния спонсор – инж. Владимир Кисьов, доктор хонорис кауза на УХТ. Като възпитаник на катедрата в специалност „Обществено хранене“ и успешен предприемач, той е личен пример за възможностите, които дава образованието в университета, но и как бизнесът в България трябва да участва в изграждането на модерни високотехнологични база в отговор икономическите реалности.

„Приемам присъждането на званието „Доктор хонорис кауза“ на УХТ с най-дълбока благодарност и смирение. Това високо отличие ме задължава да продължа да работя за укрепване на връзките между университета и бизнеса, да подкрепям развитието на младите таланти и да допринасям за авторитета на нашия университет“, коментира инж. Кисьов.

Примерът на инж. Кисьов потвърждава, че връзката между катедрата и нейните възпитаници остава жива през години, а университетът цени хората, които инвестират в бъдещето на българското образование.

Инвестирайте в своето бъдеще

Независимо дали сте кандидат-студент, който иска престижно образование с бърза кариерна реализация, или бизнес лидер, търсещ сигурен партньор и подготвени служители за своя бизнес – катедра „Туризъм и кулинарен мениджмънт“ в УХТ е вашето място.

Направете първата крачка към успешната си кариера в кулинарния мениджмънт и туризма още днес. Инвестирайте правилно времето и финансите си при нас.