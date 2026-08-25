Приеха седмия и последен законопроект по ПВУ за 3 месеца

Депутатите приеха седмия и последен законопроект по Плана за възстановяване и устойчивост за 3 месеца.

Това обяви шефката на парламента Михаела Доцова, след като на второ четене бе приет Закона за държавния служител. Той бе първа точка в днешното извънредно пленарно заседание, с което бе даден и старта на новия политически сезон. Крайният срок за закона е 31 август, но преди това трябваше да бъде приет окончателно в залата и да бъде обнародван в "Държавен вестник".

28 закона бяха приети през първата пленарна сесия, от които - 6 по ПВУ. Първата сесия на 52-то Народно събрание стартира на 30 април и приключи на 31 юли, след което депутатите излязоха в лятна ваканция.

За ПВУ парламентът прие изцяло нов Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, както и изменения в още пет закона – Закона за водите, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за съдебната власт, Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

С промените в Закона за държавния служител бе приет списък на длъжностите с висок корупционен риск. Вече ще има и тестове за почтеност за някои държавни служители. Текстовете бяха приети в понеделник на правна комисия, а окончателно бяха гласувани във вторник. Това са последните промени, свързани с условията за парите на България по плана за възстановяване и устойчивост, а срокът за тях изтича до дни.

Рисковите длъжности са изредени в 9 точки - главните и административните секретари в органите на изпълнителната власт, постоянните секретари на МВР, на отбраната, както и секретарите на общините. На корупция са изложени и длъжности, свързани с обществени поръчки, концесии, европейски средства и документи за чужденци.

Занапред едно от условията за заемането им ще е издържан тест за почтеност. Който го вземе, може да смени работата си с друга от същия списък, без да държи теста отново в рамките на три години. Който пък се провали, няма право на повторно явяване в следващата година.

Какво ще включва тестът и редът за провеждането му, ще се определи с наредба на Министерския съвет. Очаква се тя също да бъде приета спешно. За проверките ще отговаря Институтът по публична администрация.

През такива обаче ще минават само служителите, които тепърва ще се назначават, почтеността на заварените няма да се тества.

Тестовете ще се правят от декември, защото няма техническа възможност да се подготвят по-бързо, стана ясно на заседанието на правната комисия. От ГЕРБ и ДБ възразиха, тъй като така се отваряла вратичка управляващите още 3 месеца да назначават хора, които не са минали теста. ПБ отговори, че от Еврокомисията са приели този срок.

Общата стойност на средствата за България по ПВУ е малко над 6 млрд. евро. Към февруари 2026 г. страната е усвоила 53% от безвъзмездните средства – около 3,27 млрд. евро, като остават още приблизително 2,5 млрд. евро. От Европейската комисия подчертаха, че сроковете по механизма са окончателни и неизпълнението на заложените реформи може да доведе до загуба на средства.

През юли България получи четвърто плащане по ПВУ в размер на 896 млн. евро, а Министерският съвет съобщи, че се очаква и изплащането на задържани 109 млн. евро по третото искане за плащане.

Според актуализирания план България разполага с 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства, разпределени за 50 реформи и 51 инвестиции.