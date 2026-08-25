ДБ отказват да кажат ще подкрепят ли Андрей Гюров за президент

Андрей Гюров е желание на огромна част от нашите съмишленици. И бе страхотен държавник - представи се много добре в служебното правителство. Ние следваме много ясен план, винаги в него влиза това до каква степен един наш представител може да бъде орезилен от жълтите медии. Ще имаме двама силни кандидати - за президент и вицепрезидент. Скоро ще стане ясно кои.

Така съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев отговори на въпроси на журналисти и отказа да гарантира подкрепата на "Демократична България" за доскорошния служебен премиер Андрей Гюров за президент.

Запознати твърдяха, че днес Гюров ще обяви кандидатурата си за държавен глава. Преди дни доскорошният лидер на ДСБ Атанас Атанасов заяви в телевизионния ефир, че има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура, а това най-вероятно ще се случи в следващите дни.

Освен това, на фона на слуховете, че от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" не са единни по името на кандидата, Атанасов увери, че очакването на общността е да е именно Гюров, който според него ще бъде обединяваща фигура. Инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата на бившия служебен премиер също бил задвижен.

Именно Атанасов първи обяви още на 20 юни, че Гюров ще е кандидатът за президент на демократичната общност. "Продължаваме промяната" продължават да отбягват коментарите за бившия си съпартиец и председател на парламентарната им група. Новият лидер на ДСБ Радан Кънев и колегите му от "Да, България" вече няколко пъти се опитаха да подтикнат Гюров да обяви намеренията си, но не го номинираха публично. По-рано днес пред Нова Кънев заяви, че номинацията му трябва да дойде от силен инициативен комитет, а не от партийни лидери. Според него подобен подход би дал шанс за по-широка подкрепа и за изграждането на сериозна алтернатива на Илияна Йотова.

Лидерът на ПП Асен Василев пък често акцентира, че процедурата трябва да се задвижи от Форума за демократично действие. ПП и ДБ бяха постигнали споразумение за общ кандидат, което трябваше да се финализира от неправителствената формация.

В кулоарите от ДБ коментираха и представената наскоро управленска програма на правителството на Румен Радев.

"Този политически сезон всъщност поставя посоките и приоритетите пред обществото за години напред. Най-сетне сезонът започва с публикувана програма за управление на управляващата партия, ще бъде и приет първият бюджет, за който управляващите ще носят пълна отговорност и не могат да се оправдават с предишните управляващи. Това е бюджет, който трябва да обезпечи приоритетите, някои, от които много амбициозни, заложени в управленската програма на правителството", заяви новоизбраният шеф на ДСБ Радан Кънев.

Освен това бе категоричен, че сегашният политически сезон ще постави в европейски контекст сигурността на България и външната ни политика в пълната отговорност на новото правителство в "сериозна политическа перспектива".

"Трябва да бъде избран и нов Висш съдебен съвет и да се приемат промени в Закона за съдебната власт така, че да разберем дали Румен Радев има за цел сериозна съдебна реформа или имитация, която да доведе до превземане на досегашния порочен модел", каза още той.

"Деолигархизация, както казват управляващите, без назоваване на произхода, основите и механизмите, по които този модел съществува, не изглежда като сериозна политическа цел. Не можем да поставяме за цел глобален демонтаж на олигархията в България без да назовем структурите на бившата "Държавна сигурност", без да коментираме ролята на нереформираните съвременни служби за сигурност в това проникване във всички сфери на обществения живот", категоричен бе Радан Кънев.

"Тъй като нереформираните и зависими служби се събудиха тези дни заради заглушителите на Таки, искам да призова управляващите да не се гледат само заглушителите, когато въздействат на гражданската авиация, а да се събудят и за продуктовите такси. Могат да подкрепят нашето искане Сметната палата да провери последните години се е захранвал модела на Таки с продуктови такси. Могат да се събудят и за неговото присъствие на "Капитан Андреево". Там има сгради, които все още са под наем на фирмите на Таки, не виждаме досега нищо да се е случило там. И нека службите да проверят през видеонаблюдението на АПИ и МВР от фирма, свързана с Таки дали не се проследяват къде отиват български граждани", коментира и Божидар Божанов.

"В тази управленска програма най-малко е отделено на сигурността. Това, което стана в "Драгалевци" със заглушителя на Ами и на Таки, взрива в ЕМКО, случилото се в Пловдив - неща, които не се адресират по никакъв начин, затова сме поискали и изслушвания по тези теми. Но в програмата за това няма нищо", каза и Ивайло Мирчев.

"Нищо не се прави и по отношение на геополитическата позиция на страната - в Украйна вчера питаха къде е България, премиерът Румен Радев каза, че там нямало много страни. Но в Киев бяха Великобритания, Германия, Франция. България трябва да е там, където са тези страни, а не да си бием пас по всички теми, които касаят геополитическата ориентация на страната", допълни той.