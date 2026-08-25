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Магистратите вече могат да подават сигнали за натиск и намеса при избора на членове на ВСС

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Правосъдният министър Николай Найденов

Магистратите вече могат да подават сигнали за нередности и натиск в предстоящата процедура за избор на членове на ВСС от професионалната квота. От правосъдното министерство съобщиха, че формата за подаване на сигнали е активна.

"Целта е да се осигури възможност за своевременно реагиране при съмнения за подобни действия и да се гарантират прозрачността и независимостта на изборния процес", обясниха от правосъдното ведомство.

За подобна възможност първи съобщи преди ден правосъдният министър Николай Найденов. Той обяви, че в министерството вече постъпвали подобни сигнали и отправи призив към всички магистрати, които ще гласуват за нов състав на ВСС - да направят своя осъзнат и свободен избор, който да подчертае тяхната независимост, която не е избледняващ текст в Конституцията. И добави: „Направете го съобразно вътрешното си убеждение, с което работите всеки ден, на база свободна преценка, интегритет, не се поддавайте на натиск, не ставайте жертви на тънки сметки. Търговците на правосъдие нямат място в Храма на Темида. Не се страхувайте от великаните в съдебната система, защото те са джуджета".

Правосъдният министър Николай Найденов

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