Кметът на Русе Пенчо Милков се срещна с журито на Международния конкурс за млади оперни певци – тенори „Гласът на Камен"

Кметът Пенчо Милков проведе днес среща със сопраното Таня Иванова и директора на Държавна опера – Русе Пламен Бейков, които са членове на журито на провеждащия се в града Международен конкурс за млади оперни певци – тенори „Гласът на Камен". Музикалният форум се организира за трета година и е в памет на покойния съпруг на оперната певица - Камен Чанев. На срещата присъства и световноизвестният диригент и тенор Хосе Кура, който преди дни изигра Марио Каварадоси в операта „Тоска" и също участва в подбора на изпълнителите в качеството си на председател на журито.

„Русенската публика познава и обича класическата музика. За нас е чест градът ни да е домакин на този конкурс, който освен да търси оперни таланти, ни показва и как ни променя голямата, истинската любов, а именно – да даваме най-доброто от себе си", каза кметът. Той заяви още, че „Гласът на Камен" до момента изпълнява брилянтно своята мисия – да съхрани и продължи идеите на покойния Камен Чанев за пълна отдаденост, професионализъм и честност към изкуството.

По време на срещата бяха обсъдени значението на конкурса за младите оперни изпълнители, ролята на културните събития за развитието и разпознаваемостта на един град, както и необходимостта Русе да продължава да бъде място, в което голямото изкуство среща своята публика. Беше подчертано, че подобни форуми създават възможности за младите артисти да бъдат чути и да направят важна крачка в професионалния си път, но същевременно обогатяват културния живот на града и утвърждават неговата традиция като важен център на музикалната култура.

Таня Иванова разказа, че със съпруга ѝ са били влюбени в Русе. По нейните думи всяко тяхно посещение на града е било емоционално, а първото нещо, което той ѝ показва с вълнение в града, е Доходното здание – сграда, която и с днешна дата остава една от любимите ѝ.

Хосе Кура сподели своите впечатления от организацията на конкурса и съвместната работа с екипа на Държавна опера – Русе. Той подчерта, че е бил особено впечатлен от сплотеността на екипа и от начина, по който хората работят заедно с обща цел. По думите му подобно усещане за единство и колегиалност не се среща често в оперните театри в различни държави и именно тази атмосфера е сред нещата, които правят преживяването в Русе специално. Той изрази и удовлетворението си от възможността конкурсът да събира на едно място млади талантливи певци и утвърдени имена от световната музикална сцена.

Тази вечер от 20 ч. на площада публиката ще има възможност да участва пряко в третия тур на Международния конкурс за млади оперни певци – тенори „Гласът на Камен". В тура „Артистът и градът" всеки участник ще представи произведение по свой избор, разкриващо неговата артистична индивидуалност и национална идентичност. Публиката ще определи своя фаворит и носителя на Наградата на публиката, която е в размер на 4000 евро.

Средствата са дарени от Сабине Шнайдер от Германия, която е голям почитател на изкуството на покойния Камен Чанев. В третия тур могат да се включат всички кандидати, независимо от класирането им за финалния етап. Входът е свободен, а русенци ще могат да се срещнат отблизо с млади тенорови гласове с потенциал за голяма международна кариера.

Награждаването и заключителният гала концерт на лауреатите ще се състоят на 27 август /четвъртък/ от 19 ч. в Голямата зала на Доходното здание. Музиката по време на събитието ще бъде изпълнена от оркестъра на Държавна опера – Русе под диригентството на маестро Хосе Кура.