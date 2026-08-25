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Формата за подаване на сигнали за опити за влияние върху независимия избор на магистрати е активна на сайта на МП

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В уебсайта на Министерството на правосъдието е активна форма за подаване на сигнали относно опити за влияние върху независимия избор на магистрати при пълна конфиденциалност на подателя.

Формата е предназначена за сигнали, свързани с опити за натиск, намеса или други действия, които могат да повлияят върху свободното и независимо волеизявление на магистратите при произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.

Целта е да се осигури възможност за своевременно реагиране при съмнения за подобни действия и да се гарантират прозрачността и независимостта на изборния процес.

В линка може директно да достъпите конкретната форма и да подадете своя сигнал:

https://justice.government.bg/home/index/94b1c22b-4755-4423-9a86-ac7852162f37

 

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