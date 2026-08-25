Йотова слага Божидар Иванов начело на Щаба на Военноморските сили

Капитан I ранг Божидар Иванов ще бъде назначен за началник на Щаба на Военноморските сили. Указът за назначаването му е издаден от президента и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова.

На 26 август, сряда, държавният глава ще удостои Иванов и с висше офицерско звание „флотилен адмирал". Церемонията ще се състои от 13.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2, съобщиха от прессекретариата на президентството.

С назначаването си Божидар Иванов ще поеме ръководството на Щаба на Военноморските сили, като едновременно с това ще бъде повишен във висше офицерско звание.

По-рано правителството обяви, че преназначава военни шефове, сред които и Иванов. "Предложението за преназначаване на досегашния началник на Щаба на ВМС се основава на неговия богат професионален опит и доказани качества. Натрупаните знания и управленски умения са от съществено значение за ефективното ръководство в условията на динамична и усложнена среда за сигурност. Те ще допринесат за успешното планиране, координиране и изпълнение на целия спектър от задачи, възложени на Щаба на ВМС", гласят решенията на правителството.