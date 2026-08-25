ЦИК се среща с представители на ОССЕ през септември

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Централната избирателна комисия (ЦИК) ще се срещне с представители на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по време на тяхната проучвателна мисия в България през септември. Това беше съобщено на днешното заседание на Комисията.

Срещата ще се състои на 1 септември 2026 г. от 15:00 часа, съобщава БТА.

За мисията на ОССЕ в България ЦИК е уведомена от Министерството на външните работи (МВнР).

Очаква се представителите на ОССЕ да се срещнат и с ръководството на Сметната палата.

На 19 август МВнР отправи покани за международно наблюдение на насрочените за 25 октомври 2026 г. избори за президент и вицепрезидент с цел гарантиране на провеждането на честни, свободни и демократични избори и в изпълнение на ангажиментите си съгласно Изборния кодекс. Сред поканените е и Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ.