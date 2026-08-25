Прокуратурата в Благоевград разследва тежката катастрофа в Кресненското дефиле

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прокуратурата в Благоевград разследва тежката катастрофа с украински автомобил в Кресненското дефиле, при която пострадаха пострадали две жени, едната от които бременна. Инцидентът е станал на 24 август около 17:30 ч. на републикански път I-1 (Е-79).

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград е образувано досъдебно производство за изясняване на причините и механизма на пътнотранспортното произшествие.

В катастрофата е участвал един лек автомобил с украинска регистрация. Двете пострадали са пътували в него. Водачката е транспортирана за лечение в столично лечебно заведение, а другата жена, която е бременна, е настанена за медицинско наблюдение в болница в Благоевград. Характерът и степента на причинените им увреждания са в процес на установяване, съобщават от следствието.

Непосредствено след подаването на сигнала местопроизшествието е обезопасено, а движението в участъка е регулирано от служители на „Пътна полиция". Под ръководството на наблюдаващия прокурор са предприети необходимите неотложни действия по разследването.

Първоначалните данни от извършения оглед и събраните до момента доказателства сочат, че автомобилът е самокатастрофирал. По предварителни данни водачката е отклонила вниманието си от пътната обстановка, вследствие на което е загубила контрол над автомобила.

Той се е отклонил от платното за движение, преминал е през банкета и се е ударил в крайпътния откос. В резултат на удара върху пътното платно са попаднали части от автомобила и камъни, отделили се от крайпътния откос.

Установените при огледа следи сочат, че камъните са попаднали върху пътното платно след удара на автомобила в откоса.

Предстои назначаването на съдебна автотехническа експертиза, която да изясни механизма на произшествието и причините за настъпването му. Ще бъдат назначени и съдебномедицински експертизи за установяване на характера и степента на уврежданията на пострадалите.

Всички относими към случая обстоятелства и версии продължават да бъдат проверявани. Окончателни изводи относно причините и механизма на катастрофата ще бъдат направени след приключване на назначените експертизи и анализа на всички събрани доказателства.

Разследването продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград.