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Пламна борова гора в старозагорския квартал „Три чучура – север“

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Пожарна Снимка: Архив

Пожар има в борова гора в старозагорския квартал „Три чучура – север“, срещу блок 77, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На място е изпратен екип на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“. 

Сигналът е получен в 16:00 ч. днес. От полицията уточниха, че гори боров масив на малка площ, към момента няма опасност за сгради и за населението.

Преди дни пожар избухна в широколистна гора в района на казанлъшкото село Горно Черковище, а ден по-рано – в района на орехова градина между мъглижките села Зимница и Ветрен.

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