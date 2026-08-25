Бургаски антимафиоти разбиха подводен канал за трафик на марихуана, задържани са над 120 кг.

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Канал за подводен трафик на наркотици е разбит при акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Над 120 кг. марихуана са задържани при операцията, проведена в две населени места в района. Трима души са задържани, съобщи говорителят на полицияга Цветелина Рандева.

В хода на полицейските действия спецполицаите разкриват нов подход при трансферирането на дрога - под вода, коментират разследващи. Но остават лаконични на този етап, без да разкриват подробности за нестандартния трафик на дрогата.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас. Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава.