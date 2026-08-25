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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23448174 www.24chasa.bg

Бургаски антимафиоти разбиха подводен канал за трафик на марихуана, задържани са над 120 кг.

Тони Щилиянова

[email protected]

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Над 120 кг са задържани при акцията на антимафиотите.

Канал за подводен трафик на наркотици е разбит при акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Над 120 кг. марихуана са задържани при операцията, проведена в две населени места в района. Трима души са задържани, съобщи говорителят на полицияга Цветелина Рандева.

В хода на полицейските действия спецполицаите разкриват нов подход при трансферирането на дрога - под вода, коментират разследващи. Но остават лаконични на този етап, без да разкриват подробности за нестандартния трафик на дрогата.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас. Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава.

Над 120 кг са задържани при акцията на антимафиотите.
Над 120 кг са задържани при акцията на антимафиотите.
Над 120 кг са задържани при акцията на антимафиотите.

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