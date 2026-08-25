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1112 евро заплата вземат във Велико Търново, с 332 евро по-ниска от средната у нас

Дима Максимова

[email protected]

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Велико Търново е на 16-то място по заплати

През второто тримесечие на 2026 г. средната месечна работна заплата в област Велко Търново е 1 112 евро и е с 43 евро по-висока спрямо предходното тримесечие. Сочат данните на териториалното статистическо бюро. Същевременно обаче търновци вземат с 332 евро по-ниска сума от средната за страната (1 444 евро). В сравнение с останалите области по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 16-то място.

В края на юни 2026 г. в сравнение със същия период на м. г. наетите лица намаляват с 1.5%. Най-много кадри е загубила преработваща промишленост - с 1.3 хил., , а най-голямо увеличение е регистрирано при Строителството и  здравеопазване и социална работа" съответно с 0.7 и 0.1 хиляди.

В края на второто тримесечие на 2026 г. в частния сектор са работили 64.7% от всички наети в областта.

Най-нископлатени през периода април - юни са били работещите в секторите „Административни и спомагателни дейности" – 790 евро, „Хотелиерство и ресторантьорство" – 793 евро, и „Операции с недвижими имоти" – 822 евро.

Велико Търново е на 16-то място по заплати

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