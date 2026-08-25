Шишков: Трябва да дадем по-голяма гъвкавост на местните власти в управлението

В служебния кабинет бяхме от първите, отворили темата за финансовото подпомагане на общините. Трябва да направим механизъм, с който да дадем по-голяма гъвкавост на местните власти в управлението, защото няма нищо по-лошо от това някой да им налага политика, различна от местната проблематика, когато те са най-близо до проблемите на хората. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков по време на работна среща за предварително обсъждане на проекта на обзорен документ „Зелена книга на децентрализацията и многостепенното управление в Република България" в МРРБ.

"Това, което предстои като бъдеща политика и отношение с общините, е не просто децентрализация, а промяна в начина на партньорство на държавата с тях", добави той.

В дискусията участваха представители на редица заинтересовани страни, сред които Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), общини, държавни институции, неправителствени организации и научни среди, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Шишков припомни, че инициативата „Регионите говорят" е част от всичко, което предстои като развитие, „защото проблемите на хората са първо по места".

„Контактите ще бъдат по-силни и ще работим изключително активно за децентрализацията. Всички трябва да работим с ясната цел да направим по-добра среда за живеене и истинска свързаност на регионите", заяви той. И увери, че в рамките на управлението на правителството общините и кметовете могат да разчитат на активно партньорство с централната власт. министърът допълни, че всички области в страната ще бъдат посетени в рамките на инициативата. Снимка: МРРБ

Заместник-министър Поля Занева подчерта, че ефективната децентрализация е част от приетата от Министерския съвет Програма за управление на Република България 2026-2030 г., а обзорният документ е включен в нея като мярка от приоритет 13.4.

Разработването на проект на „Зелена книга на децентрализацията и многостепенното управление в Република България" е възложено в рамките на нормативните отговорности на министерството предвид изтеклия в края на 2025 година срок на изпълнение на Стратегията за децентрализация. Проектът е разработен от „Националния център за териториално развитие" ЕАД. Той представлява задълбочен и всеобхватен документ на национално ниво. Документът представя състоянието на процеса на децентрализация на държавното управление у нас, като очертава основните проблеми, предизвикателства и тенденции и поставя на дискусия ключови въпроси, които ще повлияят на вземането на управленски решения, предприемане на законодателни инициативи и институционални реформи.

„Диалогът между централната и местната власт, прозрачното управление и мнението на всички заинтересовани страни са важни за нас. Обобщените резултати, предложенията и коментарите, направени в хода на обсъждането, ще бъдат отразени в окончателния вариант на документа", каза заместник-министър Занева. Тя изрази увереност, че НСОРБ ще продължи активно да отстоява интересите на общините и ще бъде надежден партньор в общата национална цел – България да бъде модерна европейска държава.

Кметът на община Велико Търново и председател на Управителния съвет на НСОРБ Даниел Панов подчерта, че децентрализацията винаги е била фокус на разговорите и темите в общините. „Реформата в децентрализацията е шанс за общините да работят бързо, по-качествено и по-прозрачно, с повече възможности за планиране", обобщи той.

Сред направените по време на дискусията предложения от страна на НСОРБ са да се възстанови дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и да се възвърне координационната му роля, да се прекрати практиката на финансово неосигурени ангажименти към общините, а процент от данъка върху доходите на физическите лица да остава в общините. Представителите на местните власти изразиха мнение, че са необходими нови механизми за разпределението на трансферите на общините.