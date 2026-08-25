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Жена съди община Варна, след като клон падна и причини мозъчно сътресение на детето й

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Жена съди община Варна, след като клон падна и причини мозъчно сътресение на детето й

Майката на дете, пострадало от паднал клон във Варна, ще заведе дело срещу Общината. Момичето е с мозъчно сътресение и хематом и е преживяло силен шок, разказа майка му Валерия Атанасова.

Инцидентът станал вечерта на 15 август – празника на Варна. Семейството било излязло да гледа зарята, а на връщане към дома, в района на стадион „Тича", върху детето паднал около 5-метров клон.

По думите на майката той се откъснал от дървото от голяма височина – приблизително колкото четириетажна сграда. Клонът ударил момичето директно по главата. „По чудо не се стигна до трагедия", заяви Атанасова пред NOVA. 

Случайни хора, станали свидетели на инцидента, се притекли на помощ и качили майката и детето в автомобил, с който ги откарали до Окръжната болница „Св. Анна". Направеният скенер показал, че черепът не е засегнат, но детето е получило сериозен хематом и мозъчно сътресение.

Седмокласничката останала в болницата няколко дни, а към момента се възстановява у дома.

Заради инцидента Атанасова възнамерява да потърси отговорност от Община Варна по съдебен път.

Жена съди община Варна, след като клон падна и причини мозъчно сътресение на детето й

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